第一屆曾紀恩盃青少棒賽10/5開打中廣新聞網 (2017-10-04 10:31)
為了紀念「台灣棒球之父」曾紀恩的貢獻，屏東縣政府徵得曾紀恩家屬的同意，將原本屏東縣每年舉辦的縣長盃棒球賽更名為「曾紀恩盃全國青少棒賽」，並且從屏東縣的比賽擴大成為全國性的比賽，今年是第一屆，10月5號到8號熱血開打，總共有來自全國的19支青少棒隊伍將齊聚屏東，一較高下。
（溫蘭魁報導）
曾紀恩是屏東縣內埔鄉人，曾經多次帶領中華青少棒、青棒以及成棒代表隊參加國際比賽，獲得優異成績，為國家培育出許多知名的棒球選手，棒球界人士因此尊稱他為「台灣棒球之父」，為了感謝他的貢獻，政府曾經頒發「二等景星勳章」，縣長潘孟安表示，屏東縣連續兩年舉辦縣長盃棒球賽，為了紀念曾紀恩，縣府在徵得家屬的同意後，今年將縣長盃更名為「曾紀恩盃全國青少棒賽」，同時，也把原本只是屏東縣的棒球比賽，擴大為全國性的比賽，廣邀各縣市參加「我們為了紀念曾紀恩先生過去在屏東棒球界、台灣棒球界的貢獻，所以我把縣長盃改為曾紀恩盃。」
第一屆曾紀恩盃全國青少棒賽，總共有19支隊伍報名參賽，其中，屏東縣派出恆春、光春、高泰、鶴聲、中正、里港以及麟洛等七支隊伍參賽，要爭取將冠軍獎盃留在屏東，也歡迎喜歡棒球的民眾，10月5號到8號，到球場幫選手加油。（照片：溫蘭魁攝）
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