NBA熱身賽今（4日）由籃網隊出戰尼克隊，籃網靠著團隊高達五成的三分命中率，以115:107擊敗尼克，華裔好手林書豪上場20分鐘，拿下8分小試身手，新後場組合看起來還不錯。

籃網新同學D'Angelo Russell（羅素）第一節的三分球，就為籃網隊首開紀錄，不過籃網的進攻找不到節奏，被尼克回敬一波11:0的攻勢，還好第2節開局，Joe Harris的三分球，幫助籃網追平分數，並在上半場結束取得2分領先。

第3節籃網一度把比分拉開至18分差，第4節尼克苦苦追趕，甚至將分差逼近至4分，不過籃網靠著三分球，再度拉開比數，最後以8分之差贏球。

此役籃網團隊三分球32投16中，命中率高達五成，Russell以5成的投籃命中率，繳出全場最高的19分，而林書豪上場20分鐘，進帳8分外帶3籃板、3助攻，三分出手5投2中，這兩位後場新組合，看其來沒有太大問題。

Kristaps Porzingis繳出尼克全隊次高的15分，還在第3節灌籃得手，而Enes Kanter 和Tim Hardaway Jr.共同繳出全隊最高的17分。