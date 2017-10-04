美防長：目前無伊朗違反核協議證據 美不應退出北京新浪網 (2017-10-04 10:00)
原標題：美防長：目前沒有伊朗違反伊核協議的證據 美國不應退出
[環球網綜合報導]俄羅斯衛星網10月4日報導稱，美國國防部長馬蒂斯3日表示，他建議美總統特朗普不要退出伊核協議，因為目前沒有伊朗違反協議的證據，且該協議符合美國的利益。
據報導，馬蒂斯對參議院軍事委員會說：「如果我們能夠證實伊朗履行協議，且確定該協議符合我國的國家利益，那麼很明顯我們就應當留在協議里。我認為，目前沒有跡象顯示相反的情況，因此特朗普總統應考慮留在協議內的可能。」
關鍵字：
上一則：英國牛津收回給翁山蘇姬的自由獎章
下一則：英國牛津收回給翁山蘇姬的自由獎章
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
日本 毛毯．加大毛毯．SYNCO 毛毯．迪士尼 毛毯．Rhino 毛毯．毛毯 5尺．SNOOPY 毛毯．拉拉熊 毛毯．新格 毛毯．FP 毛毯．長毛毯．兒童毛毯．毛毯睡袋．成人毛毯．北方 毛毯．ROSE 毛毯．JJL 毛毯．costco 毛毯．Kitty 毛毯．西川 毛毯．fleece 毛毯．angry 毛毯．嬰兒毛毯．Steiff 毛毯．angel dear 毛毯．MINNIE 毛毯．兩用毛毯．BONNIE 毛毯．MICKEY 毛毯．LACOYA 毛毯
- 【KINGNET】1080P 4路監視器主機 DVR(支援AHD/TVI/CVI/960H
- 【環球】[厚型沙發椅座]15公分(厚)泡棉椅座(皮面)休閒椅/沙
- 【Iron Lady】琴妮加重款S121型四層架(121x46x181)三色可選
- 鹿港窯-立體金箔畫-大展鴻圖(如意系列24x24cm)
- AS-Hazel鞋櫃118x39x114cm
- 【艾美精品】便攜式88鍵手捲鋼琴-專業加厚版軟鍵盤(贈延音
- REBECCA MINKOFF FIONA束口牛皮手提/後背水桶包-黑色
- 【Campart Travel】荷蘭墾旅 五段遮陽折疊躺椅(BE-0626)
- A-LUXE 亞立詩 求婚戒 0.30克拉 FVS2 完美車工鑽戒
- Brother MFC-5700DN 商用黑白雷射複合機
德媒：台灣女孩在飛德國班機上發燒去世【中央社】
北韓擬恐攻旅中韓人 中國南韓繃緊【中廣新聞網】
為何愛滋總跟同志掛鈎？3個原因告訴你【KNOWING新聞】
澳研發出「神奇膠水」 傷口能在一分鐘內癒合【Kairos 風向新聞】
名製片人 哈維溫斯坦被控性侵【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》