原標題：美防長：目前沒有伊朗違反伊核協議的證據 美國不應退出

[環球網綜合報導]俄羅斯衛星網10月4日報導稱，美國國防部長馬蒂斯3日表示，他建議美總統特朗普不要退出伊核協議，因為目前沒有伊朗違反協議的證據，且該協議符合美國的利益。

據報導，馬蒂斯對參議院軍事委員會說：「如果我們能夠證實伊朗履行協議，且確定該協議符合我國的國家利益，那麼很明顯我們就應當留在協議里。我認為，目前沒有跡象顯示相反的情況，因此特朗普總統應考慮留在協議內的可能。」