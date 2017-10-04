英國牛津收回給翁山蘇姬的自由獎章中廣新聞網 (2017-10-04 10:01)
英國牛津市收回它頒給緬甸領導人翁山蘇姬的自由獎章，對她在洛興亞危機過程中的態度，表示難以認同。
牛津市是在1997年頒發自由獎章給翁山蘇姬，表彰她對民主的貢獻，不過在洛興亞危機後，牛津市議會認為作為自由鬥士，翁山蘇姬已經名不符實。
這是牛津市第一次收回頒出去的獎章，上個禮拜，翁山蘇姬曾經就讀的牛津大學聖修學院，趕在新學期開始前，撤掉一幅原本掛在公共展示區的翁山蘇姬畫像。
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