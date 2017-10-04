MLB／一朗續約？ 馬林魚吉特老闆：他是我喜歡的隊友NOWnews今日新聞 (2017-10-04 09:15)
馬林魚隊老闆，前洋基隊球星Derek Jeter（吉特）與投資家Bruce Sherman今天正式接掌球團，並在主場馬林魚球場舉行記者會，Derek Jeter針對日籍野手鈴木一朗以及「怪力男」Giancarlo Stanton等球員未來去向態度轉趨「保留」並未多談。
Derek Jeter不但到球場親切為球迷簽名，他也以老闆身分在辦公室內享受當老闆的時光。
「在座的各位，我們一定要開始重建，也要有發掘選手的球探計畫。」他說。
但馬林魚球員薪資過高也是事實，尤其是Giancarlo Stanton單季59轟、打點雙冠王，他到2027年都還有超大型合約在，當時他簽下北美運動史上最大合約，高達3億2500萬美元，薪水也會隨著年資提升，因此有不少聲音傳出要直接賣掉這位重砲手。
Derek Jeter說：「他打出不可思議的一季，不過我還對他不熟悉，我還沒跟球員們說過話。」
提到一朗未來合約？他說：「我之前就說過了，他是我很喜歡的隊友之一，我會跟（Michael） Hill說了後，再跟大家報告。」
目前馬林魚擁有這位22日就44歲的日籍老將契約延長選擇權，就看球團要怎樣跟他協商。
一朗本季出賽136場，50支安打，打擊率2成55，20打點，3支全壘打，代打27支，離大聯盟紀錄只差1支。
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