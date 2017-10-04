▲Wladimir Balentien。（圖／吳政紘攝）

讀賣巨人隊今年以第四名作收，自2006年以來首次未打進季後賽，巨人隊打算增加洋砲，目前相中養樂多隊全壘打王Wladimir Balentien與中日隊強打者Alex Guerrero，這都是為了要再次補強，重返榮耀。

去年巨人隊一口氣補強了陽岱鋼、森福允彥、山口俊，以及洋砲Casey McGehee，超過30億以上的巨型補強卻未能有好成績。

此外，巨人隊針對可能行使自由球員權利的西武隊牧田和久、火腿隊增井浩俊、宮西尚生等投手也有興趣，加上最終戰不少年輕球員都有打出成績，也是巨人隊未來重視的方針。

睽違11年再次回到Ｂ段班，巨人隊本季沒有20轟的打者，在東京巨蛋這樣容易開轟的主場，除了2013年阿部慎之助32轟後就沒有重砲降臨，就連總教練高橋由伸也認為，「全壘打可以改變球隊氣氛。」



Wladimir Balentien在日本打了7年，除了2015年受傷外，每季都有30轟以上，2011年開始全壘打3連霸，2013年單季60轟也是日職紀錄。