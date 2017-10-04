（中央社記者鍾榮峰台北4日電）蘋果iPhone X即將開賣，外媒報導，儲存容量256GB的版本，較受有意購買iPhone X消費者的青睞，而無線充電與臉部辨識功能，對果粉而言，最具吸引力。



蘋果規劃iPhone X於10月27日開始預購、11月3日開賣。



國外科技網站MacRumors引述加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC Capital Markets）調查報導，在有意購買iPhone X的消費者中，儲存容量256GB的機種最受青睞。



報導指出，在針對832位受訪者詢問有意採購哪款iPhone調查中，有28%比率的受訪者願意購買iPhone X，20%受訪者想買iPhone 8 Plus，17%受訪者有意購買iPhone 8，可見在蘋果推出的新機型中，還是以iPhone X最受歡迎。



若觀察有意購買iPhone X的受訪者，其中57%想買儲存容量256GB的機種，43%比率則想購買64GB機種。



分析師達瑞南尼（Amit Daryanani）指出，iPhone X移除了中間等級儲存容量版本，此舉帶動了消費者對更高儲存容量版本機種的需求。



此外，iPhone X 哪種功能最吸引人，調查顯示，有46%比率認為無線充電最有看頭，24%比率受訪者認為是臉部辨識功能。



凱基投顧分析師郭明錤日前報告推測，今年iPhone X出貨預估約3000萬支到3500萬支。1061004