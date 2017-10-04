雅虎2013年30億帳戶遇駭 規模為預估3倍中央社 (2017-10-04 09:31)
（中央社華盛頓3日綜合外電報導）雅虎（Yahoo）的母公司威瑞森（Verizon）今天表示，2013年雅虎30億個帳戶遭駭客侵入，是原本預估的3倍。
法新社報導，今年稍早收購雅虎線上資產的威瑞森，修正先前只有10億帳戶遭侵入的說法。
威瑞森表示，最新的估計，是根據外部鑑識專家調查2013年8月這起事件後取得的「新情報」而來。
威瑞森網路部門發出的聲明說：「這雖然不是新的安全議題，但雅虎已經發送郵件，通知新增受影響的用戶帳號。」1061004
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