美賭城槍擊案仍有3名遇害者身份未查明北京新浪網 (2017-10-04 08:51)
原標題：拉斯維加斯槍擊案進展：仍有3名遇害者身份未查明
中新網10月4日電 據外媒報導，美國內華達州克拉克縣警長隆巴德稱，拉斯維加斯槍擊案除3人外，所有遇害者的身份均已查明。
福克斯新聞電視台援引隆巴德的話報導稱：「除3名死者外，我們已確認了所有槍擊案遇難者的身份。」
美國拉斯維加斯的露天音樂節當地時間10月1日晚上發生槍擊案。
事發時，64歲的史蒂芬？帕多克從曼德勒海灣賭場酒店的32層向音樂節觀眾開槍射擊，導致59人喪生，500多人受傷，槍手自殺。警方在其酒店房間內發現了數十支槍械。
美國總統特朗普2日發表講話，強烈譴責發生在拉斯維加斯的槍擊事件，稱其為「十足的邪惡之舉」，並呼籲美國民眾在悲痛中保持團結。
他宣布將於4日前往拉斯維加斯進行慰問，並要求所有聯邦建築降半旗向遇害者致哀。
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