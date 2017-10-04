MH370失蹤3年半仍未找到 澳搜救團隊：非常遺憾北京新浪網 (2017-10-04 08:50)
中新網10月4日電 據外媒報導，澳大利亞運輸安全局(ATSB)當地時間3日代表MH370國際搜救委員會公佈總結性報告稱，歷時近3年的搜救工作沒有取得實質成果，MH370航班以及機上人員依然無法找到，搜救團隊對此「非常遺憾」。
據報導，搜救人員在厚達440頁的報告中表示：「在現代化航空的時代下，如此之大的一架飛機消失無蹤，這幾乎是令人無法想像的事情，也肯定是不能被社會所接受的。」
資料圖片：當地時間2014年3月8日，馬來西亞航空公司一架載有239人的航班，在離開馬來西亞首都吉隆坡后，與空中管制中心失去聯繫。
報導稱，迄今為止，沒有切實證據顯示MH370航班究竟在哪裡。人們推測飛機已經墜入大海。這一事件被視為人類航空史上最大的謎題。
2014年3月8日，執行MH370航班的波音777客機從馬來西亞首都吉隆坡起飛，前往北京。飛行途中突然從雷達屏幕中消失。事發時，機上人員共有239人。除12名來自馬來西亞的乘員外，另有227名乘客，其中大部分來自中國(152人)。
馬來西亞總理納吉布2014年3月24日召開緊急新聞發佈會，他表示，根據新的數據分析，MH370航班在南印度洋墜毀。
搜救行動於今年1月宣告停止。搜救MH370航班的工作耗資超過1.5億美元，持續上千天，是歷史上代價最為昂貴的搜救行動。
有關方面表示，只有發現令人信服的新證據之後，才會重新啟動搜救工作。
責任編輯：孫靜波
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