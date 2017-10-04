NBA／林書豪三分開張 籃網領先尼克NOWnews今日新聞 (2017-10-04 08:37)
籃網隊今天在熱身賽對上尼克，林書豪擔任先發，並在第2節投出三分球，上半場結束，籃網以59:57領先尼克。
開賽D'Angelo Russell的三分球，幫助籃網得分開張，不過尼克在禁區頻頻得逞，回敬一波11:0的攻勢，籃網靠著2顆三分球，將比分追至2分差，第1節結束以30:33落後尼克。
第2節開節籃網就靠著三分球追平比數，Trevor Booker的上籃切入，籃網取得領先，林書豪終於也在第2節開張，投出三分球，加上2罰都進，第2節結束籃網以59:57領先尼克。
林書豪半場結束共上場15分19秒，攻下5分，有1個籃板和2次助攻，發生3次失誤。
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