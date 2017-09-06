匯流新聞網記者藍立晴 / 綜合報導

蘋果在去年8月時以在愛爾蘭獲得「非法稅收優惠」為由，遭歐盟判定須向當地政府補繳130億歐元（約147億美元），引起蘋果CEO庫克（Tim Cook）強烈不滿之外，就連愛爾蘭政府也反對歐盟此項裁決，但由於遲不配合歐盟向蘋果討稅，愛爾蘭政府可能遭歐盟罰款。

蘋果被指利用愛爾蘭低稅率政策，藉此躲避歐盟、美國的企業稅與關稅，涉嫌在歐盟會員國賺取不當利益，因此歐盟向蘋果追稅。歐盟競爭事務委員會的Margrethe Vestager指出，愛爾蘭政府給予蘋果特殊待遇，讓蘋果將當地兩間立案公司的獲利移轉至另一家未註冊的辦公室，藉此享有不到1％的優惠企業稅率，遠低於愛爾蘭法定企業稅率12.5％。愛爾蘭政府反對此項裁決，認為這將對該國吸引跨國企業在愛爾蘭建立據點造成巨大的傷害，由於該筆款項期限是在今年1月3日，愛爾蘭至今未向蘋果討稅，可能因此面臨來自歐盟的譴責，甚至罰款。

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雖然蘋果已經提出上訴，不過事情並沒有這麼簡單，依照先前的例子來看，上訴過程曠日廢時，可能需要花上五年左右的時間。在上訴結果出爐前，蘋果會先向愛爾蘭支付費用，愛爾蘭政府將暫時將這筆錢存入代管帳戶，若是上訴成功，這筆錢將原封不動退回給蘋果，愛爾蘭政府正為此尋找基金管理人，蘋果也表示將給予協助，表現出妥協態度。

根據《彭博社》的消息，同一批團隊正準備在未來幾周針對亞馬遜（Amazon）和麥當勞（McDonald’s）提出訴訟，競爭監管機構正全面打擊歐洲國家提供大型企業的特別稅收優惠。

▼事件發展▼

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