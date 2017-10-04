國際奧會在今年一次決定2024和2028兩屆夏季奧運的主辦城市，爭取主辦夏季奧運，原本是世界各大城市爭相爭取的榮耀，如今卻避之唯恐不及。分析原因，除了1984年的洛杉磯奧運，每一屆夏季奧運，都給主辦城市帶來巨額虧損，第三世界國家城市主辦奧運，則難逃「面子工程」的厄運，2028年奧運重返洛杉磯，是否能再度扭轉這個命運，相當值得觀察。（繆宇綸報導）



2020年夏季奧運已確定在相隔56年後回到東京，至於2024年奧運，原本包括布達佩斯、羅馬等城市都曾表達有意爭取，但最後卻紛紛退出，國際奧會在8月1號同時決定2024年奧運由巴黎主辦，2028年則回到洛杉磯。曾幾何時，主辦夏季奧運，從各國競相爭取的榮耀，變成避之唯恐不及的瘟神？



回顧過去幾十年的現代奧運，每一屆都是主辦城市傾全國之力舉辦，但最後都留下鉅額債務，第一個打破這個慣例的，是1984年洛杉磯奧運，這場奧運完全由民間自籌資金辦理，沒有政府補貼，雖然被批評過於商業化，卻是第一屆賺錢的夏季奧運，籌委會透過出售轉播權和門票、不蓋新場館和選手村，大量招募志工等方式節約開支，創下有盈餘的首例。1988年的漢城與1992年的巴塞隆納，也都成功地帶動了當地的經濟發展，南韓從此躋身「亞洲四小龍」，西班牙的經濟也有了迅速的發展。



但隨之而來的1996亞特蘭大、2000年雪梨、2004年雅典，包括去年的里約，仍然脫離不了虧損的命運，亞特蘭大主場館在97年就爆破拆毀，巴西總統(羅賽芙)則在民怨中被彈劾下台，希臘更是面臨國家財政破產問題。



分析認為，辦奧運不是發展國家的萬靈丹，84年奧運的成功，是時代的產物，對第三世界國家，奧運難逃「面子工程」，難以產生經濟效益，進入21世紀，大概只有08年的北京奧運是例外。2028年奧運將重返洛杉磯，屆時能否再以新思維舉辦一次成功的奧運，非常值得注意。(圖為1997亞特蘭大奧運主場館遭爆破拆毀)



