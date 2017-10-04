美國要求15名古巴駐美使館人員7天之內離開美國北京新浪網 (2017-10-04 08:05)
美國要求15名古巴駐美使館人員離開美國
中新社華盛頓10月3日電 美國國務卿蒂勒森3日發表聲明稱，美國已知會古巴政府，要求15名古巴駐華盛頓大使館人員離開，理由是美國駐古巴大使館人員因遭不明攻擊導致身體出現異常。
蒂勒森稱，美國做出這一決定是因為古巴政府沒有按照維也納公約採取適當措施保護美國外交人員的安全，美方此舉是為了確保兩國外交運行對等。
9月29日，美國務院宣布，因不明攻擊導致至少21名駐古巴大使館人員身體異常，美方決定撤離駐古巴大使館非緊急人員及所有外交官家屬，同時警告美國公民勿赴古巴旅行。
美國國務院高級官員在3日的電話吹風會中說，截止到10月2日，已確認有22名駐哈瓦那的外交人員身體出現異常。
據稱，撤離哈瓦那的美國外交人員將在本周末以前離開，同時美方也要求15名古巴駐華盛頓大使館人員在7天之內撤離。
美國務院官員稱，古巴政府表示仍將繼續對相關事件進行調查，美國也會繼續予以合作，但同時還會針對這些攻擊展開美方的調查。
蒂勒森表示，美國仍將保持與古巴的外交關係。
美國和古巴於2014年12月宣布重啟雙邊關係正常化進程，2015年7月兩國正式恢復外交關係。(完)
責任編輯：葉攀
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