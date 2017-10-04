臺灣網球好手盧彥勳在日本東京的樂天公開賽，第一輪直落二打敗地主外卡，晉級了第二輪賽事；在台灣高雄舉行的海碩挑戰賽，莊吉生則三盤逆轉獲勝成為第一位晉級的地主單打球員，另外兩組臺灣球員都晉級雙打八強。



（陳楷報導）



盧彥勳在東京站第一輪碰到地主外卡丹尼爾太郎，只打了62分鐘就以六比一跟六比三獲勝晉級。盧彥勳以世界排名61位最後一名補進ATP500等級的東京站，放棄了本週高雄的海碩挑戰賽，但他在東京第一輪過關，至少可以拿到21950美金的獎金，已經超越海碩的冠軍獎金18000美金。盧彥勳下一輪將對上淘汰種子奎瑞的法國名將賈斯奎。



12萬5000美元的海碩挑戰賽，世大運金牌莊吉生休息兩週以後面對南韓的李德熙，苦戰兩小時又12分鐘以三比六、六比二跟七比六逆轉獲勝；楊宗樺跟易楚寰雙打也以六比四跟六比三淘汰南非的哈里斯以及以色列的謝拉。謝政鵬跟彭賢尹打搶十局險勝澳洲米爾曼跟日本守屋宏紀，兩組地主晉級雙打八強。陳迪受傷退賽以後由馬托塞維奇替補幸運失敗者，六比一跟六比二打敗外卡許育修。



另外詹皓晴則在七百萬美元等級的中國網球公開賽跟法國的柯奈特搭檔，首輪救了五個賽末點，以一比六、七比六跟十一比九大逆轉淘汰日本的二宮真琴以及佛拉柯娃。



