足壇教練排名：齊達內壓西蒙尼稱王 穆帥壓瓜帥北京新浪網 (2017-09-26 13:02)
荷蘭足球教練統計學院(IFCStat)通過旗下網站clubworldranking」，更新了新一周的世界教練排名。皇馬主帥齊達內，力壓諸多名帥，稱霸這份榜單。
這份教練排名，是通過統計過去52周，各位主帥帶隊的戰績情況，並輔以獨特的計算機制，而得出的一份榜單。在本周的最新排名中，齊達內積分最高，排在第一名。西蒙尼、恩里克分列第二、三名。
拜仁主帥安切洛蒂排在第7名，曼聯主教練穆里尼奧則排在第10名。其他名帥方面，切爾西主帥孔蒂排在第24名，阿森納主教練溫格排在第26名，曼城主帥瓜迪奧拉排在第28名。
附榜單前十名教練（從1到10名）：齊達內、西蒙尼、恩里克、高喬、阿萊格里、加拉爾多、安切洛蒂、貝里索、阿吉雷、穆里尼奧。
（小九）
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