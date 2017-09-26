亞足聯前瞻亞冠:上港恐怖主場 浦和超強火力對攻北京新浪網 (2017-09-26 13:05)
明晚，亞冠聯賽半決賽首回合就將打響，首次打進4強的上海上港將主場迎戰浦和紅鑽，亞足聯官網賽前對本場比賽進行了前瞻。
本場比賽，上港將缺少王燊超、顏駿凌以及汪佳捷三位球員，這對球隊的防守來說是一個巨大的影響，不過他們還有一個傲人的優勢，那就是主場戰績。
上港本賽季從未在主場輸球，過去5個主場比賽中，他們攻進18粒進球，場均高達3.6球，而在他們的眾多主場勝利中，有一場的對手就是浦和，小組賽階段，上港3-2擊敗對手。
提到關鍵球員就不得不說到巴西人胡爾克，胡爾克在本賽季亞冠聯賽中參加的所有場次內都有進球，迄今為止他已經貢獻8球7助攻，均是賽事最高。
浦和紅鑽依然在亞洲賽事中保持出色的狀態，這也是他們第三次打進亞冠聯賽半決賽，浦和是本賽季亞冠火力最強的球隊，目前已經打進26球，比對手上港多1球，此外，J聯賽勁旅還保持著本賽季亞冠的最高射正率（22.8%），
不過這支2007年的亞冠冠軍在過去4場亞冠客場比賽中都遭遇失利，並且總共丟了9球。
柏木陽介、阿部勇樹和槙野智章都是浦和的重要球員，但是拉斐爾-席爾瓦以及李忠誠出場存在疑問，興梠慎三很可能頂在最前面。
（一拳超人）
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