據《倫敦晚旗報》報導，曼城主帥瓜迪奧拉堅持說，斯特林將會留下。

在臨近夏窗關閉的最後幾天，阿森納和曼城商討是否可以讓斯特林成為桑切斯交易中的一部分。但是，瓜帥表示，他並不讚同這樣的轉會。

目前有消息稱，曼城會在冬窗再次嘗試引進桑切斯，這才讓大家又開始關注斯特林的未來。本賽季，斯特林已經打進5球。

瓜迪奧拉說：「斯特林會留在這，俱樂部相信他，這也是為什麼我們在他身上投入那麼多錢，所以他會留下。」

「如果有球員想離開球隊，那麼他可以走，但是斯特林想留下。如果有球員想離開，他會去問主席，但是幾乎沒有這樣的情況。斯特林哪也不會去。」

據悉，斯特林的合同到2020年夏天到期，有報導稱，憑藉在賽季初的良好表現，曼城已經打算提高他的工資待遇。

（來自 肆客足球）