瓜帥堅稱曼城妖刀將繼續留隊：他哪也不會去北京新浪網 (2017-09-26 12:50)
瓜帥：斯特林將會留在曼城
據《倫敦晚旗報》報導，曼城主帥瓜迪奧拉堅持說，斯特林將會留下。
在臨近夏窗關閉的最後幾天，阿森納和曼城商討是否可以讓斯特林成為桑切斯交易中的一部分。但是，瓜帥表示，他並不讚同這樣的轉會。
目前有消息稱，曼城會在冬窗再次嘗試引進桑切斯，這才讓大家又開始關注斯特林的未來。本賽季，斯特林已經打進5球。
瓜迪奧拉說：「斯特林會留在這，俱樂部相信他，這也是為什麼我們在他身上投入那麼多錢，所以他會留下。」
「如果有球員想離開球隊，那麼他可以走，但是斯特林想留下。如果有球員想離開，他會去問主席，但是幾乎沒有這樣的情況。斯特林哪也不會去。」
據悉，斯特林的合同到2020年夏天到期，有報導稱，憑藉在賽季初的良好表現，曼城已經打算提高他的工資待遇。
（來自 肆客足球）
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