日期:9月26日，在合作七年之後——包括兩年為兼職——亞當-斯科特與球童史蒂夫-威廉姆斯（Steve Williams）即將散夥。

這個星期，史蒂夫-威廉姆斯第一次在女子賽事中背包。他將在紐西蘭女子公開賽上 為姜孝林效力。他對《紐西蘭先驅報》說：2018年，他不會再為亞當-斯科特背包。

「明年我不會再為亞噹噹球童，他將返回去使用全職球童，」威廉姆斯說，「過去兩個賽季，他的工作都由兩個球童分擔，可是下個賽季他想轉回去使用一個球童。」

自2011年，威廉姆斯一直與亞當-斯科特搭檔，不過2015年，紐西蘭人就一度短暫退休。那之後，他以兼職的形式為亞當-斯科特效力，他經常背包的都是大型比賽，而大衛-克拉克（David Clark）在別的比賽工作。當大衛-克拉克效力的時候，亞當-斯科特去年春天在佛羅里達連續贏了兩場。當上個月美國PGA錦標賽，亞當-斯科特叫大衛-克拉克當球童時，那是2015年美國大師賽以來，第一場不由威廉姆斯背包的大滿貫賽。

亞當-斯科特今年更改了日程，在每場大滿貫賽之前一周都參賽，以便讓威廉姆斯能夠好好適應。可是度過一個平淡的賽季之後，他未能通過第二站季後賽戴爾科技錦標賽，最近的世界排名已經下滑到22位。他在球員錦標賽中取得的並列第六名是今年他在全球參加的16站比賽的最好名次。

這個星期的總統杯，大衛-克拉克估計會為亞當-斯科特背包，澳大利亞人在尼克-普萊斯的國際隊中是排名第五位的球員。

在威廉姆斯的輔佐下，泰格-伍茲贏得14站大滿貫中的13站，與此同時2013年亞當-斯科特贏得美國大師賽，登上世界第一位，他也發揮了關鍵性的作用。根據報導，下個月亞洲的兩場比賽——韓國希傑杯以及中國滙豐冠軍賽——威廉姆斯將繼續為亞當-斯科特背包。

（小風）