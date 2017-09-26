變局之年！尤萊老爸卸任Titleist母公司CEO北京新浪網 (2017-09-26 12:35)
皮特-尤萊與父親沃利-尤萊
日期:9月26日，美國職業高爾夫球手彼特-尤萊（Peter Uihlein）的爸爸沃利-尤萊（Wally Uihlein）是高爾夫球具行業最有影響力的經理人之一，根據美聯社報導，他將於今年結束時退休。他在Titleist母公司高仕利（Acushnet）任職41年之久。
沃利-尤萊，高仕利總裁和首席執行官，已經告訴高仕利控股公司董事會，他將在1月1日正式退休。
1976年，沃利-尤萊加入高仕利，當時在Titleist高爾夫分部任區域銷售代表，自1995年開始一直是該公司的高級高爾夫總監。高仕利下轄的品牌包括Titleist、FootJoy、Vokey以及Scotty Cameron。Titleist的品牌名一直最為響亮，因為半個多世紀以來，它一直是職業巡迴賽上用量最高的高爾夫球。
高仕利表示大衛-馬赫（David Maher），首席營運官，將接任沃利-尤萊的總裁和首席執行官一職。
（小風）
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