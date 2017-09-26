9月24日上午，中華龍舟大賽（南京·六合站）於南京市六合區金牛湖風景區落幕。本站比賽共吸引來自全國近50支職業、青少年龍舟隊報名參加，4個組別、36支隊伍角逐100米、200米、500米三個單項冠軍及總成績冠軍。名門世家九江男女隊和東北電力大學男隊表現出色，均以全勝戰績實現各組別的大滿貫， 聊城大學女隊獲得青少年女子組總成績冠軍。賽后中國龍舟協會介紹，新一屆中國龍舟國家隊將以中華龍舟大賽總成績前三名的隊伍為班底組建而成，主要任務是參加今年10月在昆明舉辦的龍舟世界錦標賽。

繼9月23日首戰告捷后，9月24日中華龍舟大賽（南京·六合站）在大雨中打響決賽日爭奪，共產生9個單項冠軍，4個總成績冠軍。職業組中，名門世家九江男、女隊均發揮出神勇的表現，在100米、200米、500米直道賽上力壓老對手樂從羅浮宮、武進太湖灣，首次實現全隊大滿貫。青少年組中，東北電力大學男隊、聊城大學女隊再次登頂，並連續包攬三站青少年組總成績冠軍。

「這是我們九江第一次在中華龍舟大賽實現男、女隊雙滿貫成績 ，我感到非常榮幸和自豪。相比老對手樂從，我們在200米上更具優勢，但100米和500米就需要和樂從拼一拼了。今天的100米決賽中，隊員們可以說發揮了超常的水平，特別是在起航階段，在拿到100米冠軍后，全隊的士氣也高漲起來，一鼓作氣拿到最終的大滿貫。」名門世家九江隊領隊朱文權賽后表示。

中華龍舟大賽（南京·六合站）由國家體育總局社會體育指導中心、中央電視台體育頻道、中國龍舟協會主辦，中視體育娛樂有限公司、南京市六合區人民政府、南京市龍舟運動協會、南京金牛湖文化旅遊發展有限公司承辦，江蘇省龍舟協會、南京市六合區體育局、南京金牛湖旅遊度假區管委會、南京市快樂龍舟俱樂部、南京眾添翼文化傳媒有限公司協辦，中華全國體育基金會、南京市體育總會支持。

賽事首次落戶南京 推動龍舟文化普及

近些年來，中華龍舟大賽在為標準化、職業化努力的同時，也積極致力於青少年、少年龍舟的培養和啟蒙。本次比賽，中華龍舟大賽首次以表演方式加入特殊組別，該組別由南京本地的聾校、盲校及小學學生組成，展開100米直道賽體驗。此外，「龍舟進校園」系列活動也在賽前順利開展，活動旨在用「看得見，摸得著」的方式，讓小學生們感受傳統文化，體驗龍舟快樂。

南京市金陵小學教師謝婷婷活動中談到：「大賽組委會的此項舉動與我校『走進兒童世界，培養世界兒童』的理念不謀而合，我希望未來龍舟進校園活動能得到更廣泛的提倡，龍舟作為中華民族的傳統項目，不僅可以鍛煉學生的個人，更重要的是可以增強集體榮譽感，感受團結拼搏的精神。」

本次比賽首次落戶在被譽為「六朝古都」的南京，賽址位於六合區金牛湖風景區，賽事的宣傳與開展為當地注入了嶄新的文化活力。南京市六合區人民政府副區長李長征賽后表示：「中華龍舟大賽不僅是我們中華民族的傳統賽事，更體現了積極的愛國主義精神，這種文化和精神正與當前時代的的主題高度契合。通過在六合開展體育賽事，不僅是對六合的大力宣傳，更重要的是讓市民參與到體育中，提升全民健身的熱情。」

十月世錦賽昆明打響 中國龍舟隊再續輝煌

隨著中華龍舟大賽（南京·六合站）的落幕，10月中旬將再次迎來一項頂尖龍舟賽事？----第13屆龍舟世界錦標賽，地點位於昆明滇池。據中國龍舟協會秘書長余漢橋介紹，目前已有23支國家和地區代表隊報名參加本項賽事，其中代表中國隊參賽的隊員將從中華龍舟大賽總決賽的前三名中選出。

據了解，自1995年首屆龍舟世錦賽在中國岳陽舉辦以來，賽事每奇數年舉辦一屆，在2015年第12屆加拿大龍舟世錦賽上，由廣東順德樂從、東莞麻涌男隊和南海九江女隊混編組成的中國隊獲得4金、2銀、2銅的佳績。其中，4枚金牌來自標準龍舟男子200米，男、女混合200米和500米，以及小龍舟女子2000米繞標賽。

中國龍舟協會秘書長余漢橋表示：「龍舟是中華民族的，需要被世界認同和接受。近些年來，從國家到職能部門都非常重視龍舟，特別是中央電視台投入到賽事中，讓龍舟賽逐步成為一個帶有文化底蘊的體育健身活動。今年全運會後，第13屆龍舟世錦賽將再次落戶中國， 我認為我們的目光需要放的更加長遠，不能局限於獎牌，而是要讓更多的外國人去講龍舟、練龍舟，將龍舟在世界範圍內聯繫起來。」

」