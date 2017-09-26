上周，有建業球迷在球隊主場內舉行宗教活動，為球隊祈福，這一事件在網路上引起了很大爭議。昨日晚間，中國足協也表態要調查建業球迷 的這一行為，並要求俱樂部給予說明。對於這種封建迷信的行為，有道教網站給予了中超一些建議。

在建業與魯能賽前，網上流傳了一段視頻，有很多宗教人士走進河南建業主場作法，為建業祈福。這樣的行為被足協認為不妥，足協新聞辦在 微博上表示：9月23日周六，根據媒體報導與網傳視頻、照片，若干宗教人士出現在河南建業主場航海體育場舉行宗教活動。中國足協已對此事 進行調查，要求俱樂部就這一事件提交情況說明，並約談有關俱樂部。足球場地並非宗教活動場所，在公開的體育競技場地舉辦類似活動，既 不恰當更不符合職業足球的形象。與其向神仙「場外求助」，不如通過自身努力，以場上拼搏贏得勝利。中國足協倡導，讓足球回歸本真，同 時也呼籲廣大球迷，理性為主隊歡呼助威，享受足球純粹快樂。

有道教網站轉發新聞辦的微博稱：來來來，我給建業支個招，各地的道教音樂中包括全真十方韻，全國很多地方都有批准為非物質文化遺產， 建業去問問那次的道長是傳承自哪裡，在比賽前進行音樂演奏，非遺文化表演。是受非遺法保護的。《中華人民共和國非物質文化遺產法》里 面有支持其參與社會公益性活動。這麼喜聞樂見不如看怎麼合理弘揚？

（新體）