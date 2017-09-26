9月19日上午，大樂透第17108期大獎得主錢先生（化名）現身深圳體彩中心兌獎大廳，領取當期一等獎1600萬獎金。

每個月設定購彩金額

錢先生年過不惑，是資深的購彩者，開獎日的每種玩法都會購買，而且他有著科學的購彩理財思路：「我每個月領到工資之後，就拿出20%的金額用作購彩資金，如果上個月購彩有盈利，我就會把盈利部分補充到購彩資金裏面，那麼就可以多投入。這樣買彩票，能保證自己的生活不受影響，還能碰碰運氣，博大獎。」

當然，錢先生也知道，博大獎可遇不可求，購彩一定要有好心態。他一般還會買排列三，有時候中個組選或者直選，也是相當的開心。

中大獎也心態平和

錢先生擁有著良好的購彩心態，也讓他在面對著1600萬大獎時始終能夠保持平靜。他說：「我周日早上起來的時候，打開手機，查詢當期的大樂透開獎號碼。由於中獎票上的四注號碼買了很久，所以有點印象，覺得中小獎沒有問題，沒想到居然中了一等獎。當時也沒什麼特別的感覺，畢竟買彩票這麼多年，早就習慣了在中獎和不中獎之間來來回回，這次只不過是中獎金額多了很多而已。」

平靜的錢先生隨即再次來到購彩的南山區西麗鎮沙河西路3242號4402002329體彩網點。當時業主和銷售員正在寫喜報，店內也聚集了很多購彩者在討論大獎，他開心地參與其中，故意和購彩者調侃中了大獎錢要怎麼花，並隨口問業主要如何領獎，地址在哪裡，要帶什麼證件。打探清楚之後，錢先生照例購買了當天的所有玩法，回到家安心休息了兩天，才動身兌獎。（廣東體彩網 李矽光）