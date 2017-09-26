易建聯赴美療傷歸來 廣東重兵集結備戰新賽季北京新浪網 (2017-09-26 12:17)
易建聯療傷歸來
日期:9月26日，根據東莞日報的報導，此前赴美療傷的易建聯已經回到了廣東隊。
昨日季前賽賽程公佈，根據賽程安排，廣東與北京、天津、廣州被安排在第三組，即陝西彬縣賽區，比賽時間為10月10-12日三天。
在結束全運會比賽任務后，廣東隊已於本月18日開始賽季前的最後備戰，兩名外援埃德溫-傑克遜、安德魯-尼科爾森已經到隊，如今赴美療傷的易建聯現已歸隊。昨日下午，華南虎全隊按計劃訓練，主教練尤納斯正抓緊時間對全隊進行戰術訓練。
（何瑞鳴）
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