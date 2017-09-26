繼雙色球第17102期花都區彩民中得2注頭獎共1136萬元后，9月21日晚雙色球第17111期開獎，又有1注頭獎592萬元落戶廣州，這次幸運兒來自黃埔區。開獎次日上午，一位90後年輕小夥子神情緊張地走進廣州市福彩中心，向工作人員示意要兌獎，經驗票，該小伙正是592萬元大獎得主。

據了解，該名小夥子姓樓（化名），來自山西，到廣州工作才剛滿半年，頭次出遠門的他是來投靠老鄉的。中得大獎后，他沒有告訴身邊的任何人，一大早就打的士趕來兌獎。或許是因為獨自兌獎，端坐在兌獎台前的小樓看起來神情嚴肅而又緊張，腿也不由地抖了起來。在中獎彩票上籤上自己的名字和身份證號碼時，雙手也開始不自主地顫抖。

「看你這麼緊張，是不是一晚上都沒休息好啊？」看著小樓神情一直緊繃，工作人員嘗試著和他聊起了天，試圖平復他緊張的心情。「你怎麼知道的！」小樓有點驚訝，隨後不好意思地說道，「第一次中大獎，又是一個人在外地，我實在是緊張的不得了。」

據小樓說，9月21日晚7點多，在夏園村居住的小樓逛公園時，路過44011681投注站順手讓售票員打了一張10元機選雙色球彩票，當晚10點多，準備休息的小樓打開手機查詢了當期的開獎結果。在核對到第二組號碼時，他發現彩票上的7個號碼和開獎結果完全一致，他瞬間意識到自己中了「不得了」的大獎，「心差點從嗓子眼裡飛出來。」由於和同事們住在一起，小樓不敢聲張，將彩票放在枕頭下面，一晚輾轉反側。

在工作人員的幫助下，小樓很快辦理完驗票手續。臨走前，他表示，等拿到獎金后，第一件事就是買回老家的車票，辭職回家自己創業，「出來工作時間久了，還是覺得老家好。」小樓希望自己能夠好好利用這筆獎金，帶領家人過上幸福的生活。

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黃埔中獎旺站銷量跟著旺

「一等獎來之不易，是應該好好慶祝一番呀！」9月22日，廣州市福彩中心帶著舞獅隊，來到前一晚中出第17111期雙色球592萬多元頭獎的黃埔區44011681投注站，業主楊女士喜上眉梢，儀式上，工作人員向站點頒發了一等獎中獎獎牌，並向站主及銷售員分別送上4000元獎勵金，勉勵站點憑藉大獎東風再接再厲，再中大獎。

44011681投注站位於夏園村路口，緊挨著夏園文化體育公園，過往的村民和前來公園散步的街坊是站點的購彩主力軍，偶爾也會有附近工廠的員工前來購彩。儀式上，站點門頭上懸挂著紅色中獎橫幅格外醒目，醒獅在人群中賣力地表演助興。震耳欲聾的鑼鼓聲，吸引了不少村民和街坊。不少路過的村民紛紛駐足圍觀、議論：「真的假的呀，一等獎竟然有這麼多錢！」「當然是真的了，不信你也去試試嘛！」一些村民還跑進站內讓站主楊女士親自打票，希望沾沾喜氣、碰碰運氣。

「大獎一來，銷量也就跟著旺起來了！」自己的站點中了一等獎，而且還是黃埔區今年的首個雙色球一等獎，站主楊女士心裏非常自豪，她非常感謝彩民長期以來的愛心支持，也希望站點能梅開二度，再中大獎。

據了解，今年以來，雙色球頭獎頻頻花落羊城，廣州彩民已從雙色球獎池中攬走21注頭獎共計1.38億元獎金。（新快報 陸妍思 郭新慶 ）