本周三中超上海上港將在亞冠半決賽首回合對陣浦和紅鑽，據德轉管理員ASAIKANA微博透露本場主裁判是來自卡達的阿卜杜拉赫曼-賈西姆。賈西姆堪稱上港老熟人，此前三次執法上港，上港隊都被處以點球極刑。

上港球迷對賈西姆十分熟悉，卡達金哨此前三次在亞冠賽場執法上港的比賽，三次判罰點球，其中就包括本賽季亞冠對陣首爾FC首回合的點球，不過顏駿凌力保球門不丟，最終上港在客場帶走了三分。

（新體）