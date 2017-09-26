亞冠裁判:上港遭遇卡達"煞星" 曾三次被判點北京新浪網 (2017-09-26 12:21)
賈西姆
本周三中超上海上港將在亞冠半決賽首回合對陣浦和紅鑽，據德轉管理員ASAIKANA微博透露本場主裁判是來自卡達的阿卜杜拉赫曼-賈西姆。賈西姆堪稱上港老熟人，此前三次執法上港，上港隊都被處以點球極刑。
上港球迷對賈西姆十分熟悉，卡達金哨此前三次在亞冠賽場執法上港的比賽，三次判罰點球，其中就包括本賽季亞冠對陣首爾FC首回合的點球，不過顏駿凌力保球門不丟，最終上港在客場帶走了三分。
（新體）
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