9月26日上午，第四屆北京晚報百隊杯論壇在京報集團大廈會議廳舉行。在央視著名主持人張斌的主持下，北京市體育局副局長楊海濱、足壇名宿金志揚、央視著名主持人白岩松、新華社體育部主任許基仁和北京大學體育文化中心主任何文義五位來自各界的重量級嘉賓先後發言，對中國足球青少年培養體系與環境提出了各自獨到的見解。

從1984年創立，北京晚報百隊杯到今年已舉辦了第34屆，三十多年來風雨無阻，一心為中國青少年足球做著自己的貢獻。在為孩子們提供暑假踢球的機會之外，北京晚報也在理論建設與探討上，對於中國足球目前青少年發展與培訓方面給提出思考與建言，也正是在這樣的前提下，2014年第一屆百隊杯足球論壇應運而生。

第一屆百隊杯論壇的主題是「小足球踢向何方」。在那次論壇中，國家體育總局足球運動管理中心黨委書記魏吉祥、著名教練金志揚等嘉賓以及人民日報、新華社、中央電視台、中國新聞社、光明日報、北京青年報等媒體代表齊聚一堂，共議青少年足球發展方向。其中金志揚做了精彩的演講，這位在足壇耕耘幾十載的老足球人，特別是其執教北理工足球隊的經歷，使他對校園足球有著切身的感受。在發言中，他反覆強調發展校園足球是中國青少年足球的真正出路，至於「小足球踢向何方」，金指直言：「踢向校園，踢向健康，踢向快樂！」

第二屆論壇在2015年舉行。2014年年初，隨著《中國足球改革發展總體方案》的出台以及全國青少年校園足球工作領導小組的成立，青少年足球得到前所未有的關注。被重視自然是好，不過更重要的還是如何讓孩子們發自內心地喜歡足球運動，投身到足球運動中。帶著這樣的思考，第二屆論壇主題被定義為「少兒足球，快樂為本」，邀請國內外專家聚議一堂。北京國安隊主帥曼薩諾和北京女足主教練劉英從職業的角度、東城區體育局足球青訓隊總教練越岩從青少年的感受、荷蘭籍教練傑福瑞-楊和西班牙籍教練馬克從國際視角，從不同側面深入探討了這個問題。

2016年第三屆百隊杯論壇以「他山之石人如何攻玉」為主題，話題轉向了國際化。論壇舉行期間，適逢2016年歐洲杯結束，威爾士隊成為大黑馬。他們力壓英格蘭隊，以小組第一從小組賽突圍而出。在16強淘汰賽中，他們又擊敗比利時晉級四強，最終只輸給了奪得冠軍的葡萄牙隊。第三屆北京晚報百隊杯論壇上特地請到了威爾士卡迪夫俱樂部的國際事務總監和俱樂部形象大使，讓他們以威爾士足球發展為例，講述了球星貝爾的身後、威爾士國內有著怎樣的足球人才梯隊建設和青少年培養體系。當然，既然是論壇，自然也有中方教練來出謀獻策。前國安隊主教練金志揚和北控燕京俱樂部教練、前國青隊教練張寧也代表中方教練講述了中國青少年足球的現狀。

今年的第四屆百隊杯論壇的關注點立足於青少年足球的大環境，以「少兒足球，生態修復」為主題，邀請到北京市體育局副局長楊海濱、足壇名宿金志揚、央視著名主持人白岩松、新華社體育部主任許基仁和北京大學體育文化中心主任何文義五位重量級嘉賓，請他們從各自不同的角度出發，對修複目前青少年足球培養環境存在的問題提出自己的真知灼見。

此外，今年取得百隊杯U11冠軍的懷柔華文俱樂部隊的教練趙岩、張元旺也帶了兩名冠軍隊小球員參加了百隊杯論壇，並且將在今晚出發，前德國法蘭克福，代表百隊杯參加中德青少年足球交流活動。本屆論壇由京報集團、北京晚報、北京市足協、北京電視台體育節目中心共同主辦，體壇傳媒集團協辦。（宋詞）