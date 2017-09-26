日期:9月26日，據美國媒體報導，克利夫蘭騎士隊今天簽下賈克里-威廉姆斯，目前他們的訓練營人員大名單已經達到了20人。最近一直被人們迫切關注韋德最終會選擇哪只球隊，騎士隊的這個決定是否宣告他們提前退出了韋德爭奪戰呢？

威廉姆斯之前效力於中田納西州立大學，上個賽季他場均能夠為球隊貢獻17.3分7.3個籃板，去年被評選為美國聯盟年度最佳球員。作為一名身高6尺8寸的前鋒球員，威廉姆斯在參加選秀之前曾在朴茨茅斯邀請賽中表現出色。

不過騎士隊並沒有計劃將這位小將安排在下賽季的正式比賽中，他們希望將其下放到發展聯盟進行鍛煉。威廉姆斯很可能首先接受一份10天的短約合同，隨後如果他的表現令管理層印象深刻，很可能會得到目前騎士隊手中僅存的兩個雙向合同中的之一。

另外，有消息人士透露，騎士的這次簽約並不會影響他們對於德維恩-韋德的潛在追求。

目前騎士隊訓練營人數已滿20人，已經到了滿員狀態。但是剛剛和芝加哥公牛隊買斷的韋德，有強烈的意向加盟騎士。騎士這樣一番舉動，讓自由身的韋德缺少了一席之地。不過只要韋德誠心要來，無論是摯友勒布朗-詹姆斯，還是誠懇的騎士管理層，都會想盡辦法為他創造一片天地。

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