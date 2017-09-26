茲維列夫：大多數球員都願意讓費德勒執教自己北京新浪網 (2017-09-26 12:27)
茲維列夫和費德勒
在結束了拉沃爾杯的征程后，在談到瑞士天王時，德國小將A-茲維列夫表示，一旦費德勒結束自己的職業生涯，如果他轉而拿起教鞭，那麼ATP巡迴賽中的「大多數球員」都「會歡迎」他成為教練。
在剛剛結束的首屆拉沃爾杯上，兩位選手同屬於比約-博格所率領的歐洲隊，他們以15-9輕鬆戰勝了麥肯羅所率領的世界隊。
在這場萊德杯形式的團體賽中，球員們可能會去幫助自己日常在巡迴賽中的對手們，提供些比賽建議啥的，其中來自瑞士人的指導尤為特殊。
在36歲的年紀，19次大滿貫冠軍日益接近其職業生涯的終點。很多人都提出了這樣一個問題：當決定「掛拍」時，他是否會轉而拿起教鞭？
對此，20歲的A-茲維列夫堅稱，如果費德勒決定轉行當教練的話，那麼大多數球員都會想要和瑞士人聯繫起來。
「我認為，如果他[費德勒]想要成為一名教練的話，那麼巡迴賽中的大部分球員都不會拒絕利用他的服務，並且會很歡迎他。」在拉沃爾杯期間，德國小將表示。
「但我不知道，在球員生涯結束后，他是否會成為一名教練。」
（月光）
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