客場和多特蒙德的歐冠小組賽開始之前，皇馬後衛納喬表示，他們有決心終結客場不勝多特的尷尬紀錄。

小組賽次輪，衛冕冠軍將做客威斯特法倫球場。然而此前幾次造訪這座球場，他們均未能全取三分。

「我們還從沒在那兒贏過球，所以這一次我們想有好的表現，力爭帶走三分。我們現在感覺不錯，很期待打出一場精彩的比賽，」納喬說道。

「我們必須延續一直以來表現好的地方，要發揮團隊之力，比對手更加積極地跑動，有這樣的攻擊力，我們可以給對方製造很大麻煩的。」

雖然球隊在聯賽當中的開局不佳，但納喬指出，他們本賽季已經有冠軍獎杯入賬了，而隊內並不擔心這一糟糕開局。

「每個人都感覺很積極。我覺得我們這個賽季的開局非常好，因為我們拿到了兩座超級杯冠軍獎杯，戰勝的都是非常出色的對手。」納喬補充道。

「我們對於當下的一切都感到興奮。當你穿上這件球衣的時候，你必須儘力贏得一切冠軍。這是一支非常出色的隊伍，我們絕對有這個能力。」

（來自 肆客足球）