曝瓜迪奧拉挖巴薩牆角！曼城砸違約金撬全能悍將北京新浪網 (2017-09-26 12:28)
瓜迪奧拉本賽季帶領的曼城，開局戰績近乎勢不可擋，而今曼城英超6輪過後強勢領跑諸雄。不過，即便曼城強大到這種地步，瓜迪奧拉卻依然準備對球隊陣容進行修補。英媒透露，瓜帥盯上了一位巴薩大將。
《太陽報》透露，瓜迪奧拉盯上了巴薩球員塞爾吉-羅伯托，他想要用這位巴薩名將，來加強曼城的后場實力。羅伯托和巴薩的合同中存在違約金條款，數額為3530萬英鎊，這樣的金額顯然無法對財大氣粗的曼城造成阻礙。如今瓜帥便考慮讓曼城激活這位巴薩名將的違約金條款。
25歲的羅伯托，能踢右後衛和中場，擅長多個位置，是一名不折不扣的萬金油型球員。最近幾年，瓜迪奧拉一直強調后場球員的傳球能力，本身可踢中場的羅伯托，無疑非常符合瓜帥的戰術要求。拜仁時期，拉姆等邊衛，就被瓜帥用以踢后腰。也因此，如今瓜帥有興趣球員的名單上，羅伯托位居前列。
此前兩個賽季，羅伯托成功在巴薩一線隊立足，他出場96次，攻入2球。本賽季，他截至目前出場8次，攻入1球，已基本是巴薩的主力球員。《太陽報》表示，羅伯托本人傾向繼續留在巴薩，但他索要一份比肩皮克的薪水，如果巴薩不答應，那麼他便會離開巴薩。這時，曼城無疑便有了挖角的機會。
（小九）
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