歐冠競彩推薦：希臘人VS熱刺

【manbetx數據中心】

比賽時間：2017-09-27 星期三 02:45

亞洲盤口：0.85 受球半/兩球 1.01

平均指數：11.27 5.67 1.26

【manbetx賽事分析】：

歐冠小組賽首輪，熱刺在主場3-1擊敗德甲勁旅多特拿到開門紅。最近一個階段熱刺的狀態也保持的很不錯，上輪聯賽他們在倫敦德比上客場3-2擊敗了西漢姆，最近6場比賽他們4勝2平保持不敗。希臘人競技首輪在客場3球慘敗在皇馬腳下，本小組中球隊的實力最弱，能打出好的表現相信球隊就能滿意。熱刺頭號前鋒凱恩在8月份沒能取得進球，但進入到9月份英格蘭中鋒的狀態非常出色，最近4場俱樂部和國家隊賽事，凱恩打進了8球。2014-15賽季的歐聯杯附加賽，熱刺曾做客與塞普勒斯另一支球隊AEL利馬索爾交鋒，結果凱恩在第80分鐘打入制勝進球。這場苦戰熱刺將有多達7名球員缺席，羅斯、萬亞馬、埃里克森、拉梅拉和登貝萊都是有傷病，而維爾通亨和阿里則是因為禁賽。希臘人競技方面，米拉諾夫、埃貝西利奧、埃弗雷姆和貝爾托格里奧也無法出戰。

盤口直擊

本場比賽萬博ManbetX機構開盤為主受讓球半低水，這個盤顯示熱刺的盤賠優勢極大。此外對於熱刺來說，由於同組對手中有皇馬和多特，所以面對本組中最弱的阿普爾，熱刺必須要全取3分。熱刺近兩年在英超賽場上進步明顯，不過在歐洲賽場上球隊的表現其實一般，而本場亞盤能給出球半深盤，我覺得下盤恐怕會受到更多注碼的關注。如此我覺得熱刺本場大勝可期。

【manbetx賽事推薦】

希臘人競技取得1勝1平3負成績，表現一般，熱刺則收穫4勝1平不敗成績，兩隊未有交手記錄，亞盤開出受球半盤，力度充足，熱刺客場可添勝仗。

比分：0-2/0-3

競彩勝平負推薦：負

競彩讓球勝平負(+1)推薦：負

盤口推薦：熱刺（本文由萬博體育獨家提供）