有記者竟然敢說威少是近一個月才開始涉足時尚圈，這簡直是赤裸裸地蔑視NBA時尚之王啊！日期:9月26日，雷霆隊今天召開了媒體日，在威少的採訪環節，讓威少一個怒瞪給懟了回去。

知道這名記者的原話是什麼嗎？「嗨，拉塞爾，從過去9年裡作為一名籃球運動員，到最近這一個月里成為時尚偶像，這種感受如何？」

今年人家威少還拿了NBA最佳時尚獎呢！力壓韋大爺和香波特。這個休賽期，威少還多次奔赴巴黎，參加時裝周。好了，或許大家對威少的印象總是停留在忍者神龜中，但是威少的個人形象也不至於在近幾年中沒有改觀嘛！

雖然，他有時候會這樣穿。。。少女心爆炸，蹦蹦蹦！

領獎的時候會這樣穿。。。為啥還要穿綠色的褲子啊，還嫌人家說你是神龜說的不夠多嗎？

還會這樣穿！是不是閃花了鈦合金雙眼。

廢話，不是誰都能hold得住這種花紋小腳褲的！要提到穿衣時尚品位，不是每一個人都能把上身和下身完全不搭的衣服穿的那麼時（違）尚（合）感。特別是這樣子的破洞牛仔褲，配上毛線帽，還有正經黑皮鞋，老哥，穩！

這就覺得誇張了？知道美國古惑仔是什麼樣子的嗎？知道什麼叫做金項鏈再加開衩襯衫嗎？威少告訴你！

還能衣服西部牛仔的打扮在演播室里大跳熱舞，老哥，您覺得襠緊嗎？

在這次訪談中，威少稱在鵝城，有很多球迷都會穿著自己的衣服，請問一下，他們穿的是你的球衣嗎？！

重要的是，威少稱自己的衣服只穿一次，絕對不會穿第二次。也是，畢竟這樣的衣服也不能穿第二次了！

畢竟，像威少這樣有錢又有品位的NBA球員的確是不多了。。。

不多了……

的確不多了！

畢竟，威少有一個qiao時尚的老媽！兒子的衣服，都是由老媽精心挑選或是搭配。威少曾經透露，每次給自己添置新衣之前都會問老媽的意見！爾等俗人，知道什麼叫潮嗎？潮就是將完全不搭的衣服和褲子搭配起來，還能自信滿滿地讓大家知道，這就是時尚！不懂的，才叫時尚！

什麼？你竟然覺得威少穿球衣的時候是最帥的？！

好了，你別說了，你已經被威少給拉黑了！

（Emily）