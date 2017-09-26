東北網9月25日訊 自2月24日從依安縣出發，鶴城「80后」小伙樊強強便開始了獨自一人徒步去拉薩的萬里之行。全程5793公里，經過了209個日日夜夜，9月19日傍晚，樊強強抵達了拉薩布達拉宮，圓滿的完成了這次真正意義的長途跋涉。9月20日，本報記者與遠在拉薩的樊強強取得聯繫，再次以微信中的文字與語音形式，向鶴城關心著他的家鄉親人們傳遞這份喜悅之情。

越是接近便越興奮

早在7月末，樊強強就已經進入了西藏自治區內，沿著318川藏公路一路前行。從東達山埡口，到安久拉山；從林芝，再到拉薩。這一路上，樊強強走進了墨脫叢林，看到了雅魯藏布江；感受了藏族老鄉的熱情，也領略了藏區風景的美好。

樊強強說，藏區的自然風光真的是讓我大開眼界。走在墨脫叢林中，那種叢林特有的靜謐之感讓人覺得十分神秘，總是想不斷的向前探索。而雅魯藏布江，對比以前在圖片和視頻中看到的，更加的壯闊，水流十分湍急，那種雄壯之美真的是十分令我嘆服。

「其實在進入藏區后，我就已經成功了一半。那時候我就想，雖然還要走很長時間，但是隨著時間的推進，我和拉薩之間的距離也在不斷的縮短。越來越接近，我也就越來越興奮，走起來也就越發的有力氣。」

突遇意外有驚無險

樊強強告訴記者，藏區的景色美好，動物也充滿趣味。成群的氂牛，草原上的土撥鼠，不時地還會偶遇馬幫。最熱情的莫過於在途中經過的螞蟥路段上的螞蟥「小朋友們」，不論我穿的褲子、衣服捂得多嚴實，它們總是能找到縫隙，然後跟我來個親密接觸，一下就是一個大血洞！

但是在這過程中，那些不可預知的危險也曾降臨到樊強強的身邊。在經過林芝地區的一條還未通車的高速公路上，樊強強遇到了一頭走失的氂牛，因為找不到下公路的出口了，便反覆在公路上徘徊。「本來我想把它趕到出口的，結果它可能是因為長時間沒有進食進水，所以脾氣有些暴躁，衝著我就頂過來了，嚇得我趕緊往遠處跑，幸虧跑得快，才沒有被頂受傷。」

「我還遇到了一次泥石流。那天是在林芝的一個小鎮，我和路上結識的驢友將帳篷扎在了一個橋下，凌晨三點的時候突然下起了大雨，然後就爆發了泥石流。我發覺后立刻穿著內衣褲就從帳篷中出來往高處跑，而我的驢友還在忙著穿衣服。好在人都沒事，也算是有驚無險。只是我們的帳篷都被沖走了，搶回來的時候都已經沖壞了，修了修我們又將就著用。」

到達終點感慨萬千

在9月19日17時30分，樊強強抵達了本次萬里徒步行的終點——布達拉宮。一直關注著他的、在西藏的很多東北老鄉便自發為他舉辦了一個慶功會。大家在一起吃飯、喝酒、聊天，談著藏區的民族風情，講著這一路上的艱難困苦，慶功宴結束時，大家都聊得開心，喝得盡興。

回顧這209天的風風雨雨，樊強強滿心都是感慨：「一開始，面對我這次的徒步之行，在收穫鼓勵之時，同時我也聽到了很多質疑之聲。對於這些，我沒有解釋，包括在這一路上我遇到的諸多艱難險阻，我都堅持下來了，從未想過放棄。在這個過程中，我每一步的前行都離不開家鄉親人們的鼓勵與支持，以及沿途的朋友們的幫助與關懷。沒有你們，我走不到今天。徒步鍛煉了我的身體，艱難磨練了我的意志，而你們給予我的愛，卻是我這輩子最寶貴的財富，值得我用一生去記憶！」（東北網 侯宇瑋）