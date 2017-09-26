來源：廣州日報

記者：白志標 陳建族

昨天，廣州龍獅籃球俱樂部股份有限公司在北京股轉交易中心掛牌，正式成為新三板公司。廣州龍獅成為CBA聯賽20傢俱樂部中第一家在資本市場試水的俱樂部，這也是繼廣州恆大淘寶俱樂部成為中國第一個掛牌新三板的職業聯賽俱樂部后，廣州又一家職業體育俱樂部進入資本市場。「敢為天下先」的廣州繼續在全國起著引領示範作用，對推動全國體育產業發展起到積極的推進作用。

廣州再當全國排頭兵

今年9月1日，廣州龍獅籃球俱樂部成功掛牌新三板。昨天下午3時，俱樂部在北京股轉交易中心敲鐘，正式成為國內第一家掛牌上市的CBA聯賽俱樂部。廣東省體育局局長王禹平、廣東省籃球協會主席劉克軍、廣州市體育局副局長林燕芬、廣州龍獅籃球俱樂部股份有限公司董事長鍾乃雄、廣州越秀集團有限公司總裁朱春秀、廣州證券總裁邱三發等領導出席了掛牌儀式。

從排球到足球再到籃球，廣州在中國體育尤其是三大球的發展中不斷創造歷史。廣州恆大先後入主排球和足球，恆大女排俱樂部的市場化和資本化做法讓缺乏生機的女排聯賽變得萬眾矚目；恆大足球俱樂部更是攪動了整個中國足球乃至世界足球市場，並成為中國第一個掛牌新三板的職業體育俱樂部。現在，廣州龍獅俱樂部又成為中國籃球第一股。

正如鍾乃雄在致謝辭中表示的那樣，廣州為全國體育產業發展當好了排頭兵。他說，龍獅籃球俱樂部融入廣州才一年時光，能成功掛牌新三板，得益於廣州市政府和廣州證券的大力支持和謀划，得益於廣州龍獅人的團結一心和積極進取，得益於廣州這座籃球城運動文化的深厚底蘊。

中華人民共和國成立初期，廣州的籃球氛圍就相當濃厚。廣州也是我國最早開展籃球外交之地，早在上世紀50年代初期，前蘇聯國家隊就來廣州打了4場比賽。

盈利能力要用成績說話

進入資本市場，廣州龍獅籃球俱樂部需要有更好的盈利模式。龍獅籃球俱樂部將推行「媒體+場館+俱樂部+娛樂」四位一體的市場化運營模式，俱樂部股東一致看好球隊未來的盈利能力。鍾乃雄表示：「比如，媒體版權是我們自己開發的一個潛在巨大市場，當然這要看CBA接下來的放權程度。再者，場館經營方面，我們的主場位於全國著名的天河商圈，每天上百萬的人流量，還有場地廣告，整體上廣告效應非常大，經營空間也非常大。」他坦言，除了廣州主場館，球隊也沒有完全放棄佛山，所以球隊面對的是包括廣佛在內並輻射中山等廣大區域的市場。他強調，球隊成績是未來俱樂部盈利能力的一個重要因素，「球隊成績需要長短結合，短期成績不佳可以，但長期不好，球迷一定不認可。代表一個城市，要讓球迷有認知感，必須拿成績說話！」據悉，龍獅籃球俱樂部有著5年、10年的長遠計劃。根據公開的數據，鍾乃雄對龍獅籃球的投入在6000~7000萬元左右，在國內20家CBA俱樂部中處於前列。在球隊水平提高、俱樂部收入提高、觀眾看球習慣培養等方面，龍獅籃球都有可持續性的規劃。

鍾乃雄指出，籃球在中國有深厚、廣泛的群眾基礎，有3.5億到5億的籃球人口，職業聯賽市場的空間還非常大，CBA在2016年達到12億收看人次，甚至有些指標超過了中超。2016年，龍獅籃球俱樂部將主場從佛山遷至廣州天河體育中心，這為球隊運營帶來不錯的蝴蝶效應：政府補貼、品牌增值、廣告收入等都大幅提升，這是龍獅籃球在今年1月份后營業收入扭虧為盈的關鍵。

姚明領導下的中國籃協正在市場化的道路上大步前行，不少市場專業人士一致看好CBA。中超的轉播費已經達到80億元，而CBA之前只有幾億元，價值重估已經是所有籃球俱樂部的期待。

據悉，天津榮鋼與江蘇同曦緊跟龍獅之後，也在加緊新三板上市的速度。資本正在重新審視改革呼聲之下的CBA，其產業價值重估已是大勢所趨。