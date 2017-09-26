在致敬iPhone面世十周年之際，搭載OLED全面屏的iPhone X引起業界關注。業內預測全面屏將成為2017年智能手機行業的關鍵詞，同時也將成為各大廠商的必爭之地。不過，有趣的是，蘋果這款手機屏幕的供應商正來自於其智能手機行業內最大的競爭對手三星。

而事實上，早在2008年，三星就將OLED屏應用在了三星手機上。近年全球熱銷的Galaxy S系列也採用的是三星自家的OLED屏，以及最新的三星Note8。可以說，伴隨著三星智能手機的熱銷，推動了中小屏OLED進入到爆發性增長期，包括蘋果、華為、OPPO在內的諸多手機商先後在其高端產品中採用三星OLED屏幕。

顯然，OLED全面屏手機引領了手機行業風向標。清華大學教授、液晶分會高級顧問張百哲認為，「中國幾大手機品牌都在往高端發展，而三星OLED屏的使用對這些中國品牌的提升、向前發展具有促進作用。」

手機行業全面進入全面屏時代

事實上，在蘋果之前，三星、華為、OPPO、VIVO等手機生產商，都在積極使用OLED顯示屏，預計未來幾個月將迎來全面屏手機上市的高峰期，手機行業全面進入全面屏時代。

據了解，中國國內首款OLED手機可追溯到2014年9月份。當時金立推出的一款手機採用了三星的4.8英寸OLED，以5.15mm超薄設計，成功創造當時全球最薄智能手機的吉尼斯紀錄。

此後，華為、OPPO、聯想、一加等廠商紛紛開始與三星合作。截至去年底，在中國上市的OLED屏手機多達30餘款。而近期報導稱，蘋果明年打算生產高達1.7億部OLED版iPhone X。屆時，勢必會帶來一輪手機界的全面屏潮流，同時也將會帶動面板產業在全面屏的布局。

據悉，當前的主流品牌全面屏旗艦產品，幾乎都是採用OLED+Oncell觸控方案，高端機型全面屏旗艦機型多採用OLED或In-cellLCD。同時，全面屏手機對於屏幕面板切割技術、指紋技術、攝像頭技術、模組組合等諸多硬體的設計技術要求更高，且如何在全面屏之下實現各元件的完美融合也是需要解決的問題。

從目前面板企業的情況來看，儘管國產面板企業表現十分積極，但是也面臨著巨大挑戰，其中產能的提高也需要一段時間。而目前三星是行業的引領者，其他屏幕廠商的OLED屏幕要麼是產能不足，要麼是技術水平仍有差距。

因此，面對強勁的市場需求，三星方面表示，正在積極開展相關投資，以擴充產能。三星顯示戰略市場部高級副總裁李玗鍾表示，三星顯示將通過天津、東莞等生產基地，進一步加強同中國廠商的合作關係，支持中國廠商發展的需要。

對中國品牌發展具有促進作用

全面屏逐漸成為市場主流，這對處於上游供應鏈的面板業來說，無疑是一大利好。WitsView 預期，2017年18：9以上全面屏機型的整體滲透率有望達到10%。待蘋果手機品牌以外的其他品牌陸續布局完備后，2018年滲透率可望大幅攀升至37%。多位市場人士預計，全面屏的大熱會提升約10%左右的面板需求。

但是，正如業內人士所言，除了機遇，國產面板企業也面臨著挑戰。尤其是在更高階的AMOLED全面屏上，儘管國內廠商也有5年以上的技術積累，但量產實績尚少。

事實上，成功都非一蹴而就，三星早在2000年初就已投身OLED領域，堅持了十多年才實現當前AMOLED屏在高端智能手機上爆髮式增長的局面。顯然，三星顯示的巨大優勢，緣於其十多年來堅持不懈地研發和設備投入。憑著鍥而不捨的專注精神，最終實現了OLED屏的量產。

提起三星，公眾最先想到的是三星手機、彩電、冰箱等消費電子產品，殊不知三星在產業鏈上游的半導體、OLED顯示面板、電動汽車電池等高精尖領域也很擅長，在全球都是數一數二，已成為三星當前業績的主要來源。

並且這部分產業在中國佔比很大，為當地做出很大貢獻。中國智能手機廠商近年來發展迅速，出於全球市場差異化戰略的需要，三星跟華為、OV、金立、魅族、美圖、聯想等中國手機廠商保持良好合作，持續向這些廠家提供高質量OLED屏幕。

對此，中國光學光電子行業協會液晶分會常務副理事長兼秘書長梁新清認為，三星在中小尺寸OLED屏上的成功應用帶來了這項技術的發展，也對中國的顯示產業起到了推動作用，中國顯示產業應該隨著技術的進步，在小尺寸AMOLED產品上有一個大的發展機會。

回顧三星企業發展歷程，儘管產業重心不斷更新迭代，但其創新和前瞻性布局的理念一直沒變。在梁新清看來，三星把AMOLED技術成功應用到高端的智能手機上，背後是十多年的堅持。正是三星契而不舍的專注精神，使其在全球顯示這個行業十幾年裡一直處於龍頭的位置，在技術上始終領先。 文/張淇人