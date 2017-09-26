黃牛一部蘋果賺兩千成歷史

9月22日，蘋果iPhone8全國開售，此次發售採用網上預約購買的形式，記者在三里屯蘋果直營店看到，現場未出現大量排隊的情況。 新京報記者 陶冉攝

iPhone新品發售提前排隊曾是一道風景，而僱人排隊的黃牛也曾把蘋果新品炒到天價。不過到了9月22日iPhone 8系列首發時，一切都變了。有黃牛對記者表示，「我在中關村七八年了，iPhone開售第一天就跌破發行價的情況，今年是第一次。」

另有黃牛稱，一部蘋果賺兩千已成過去，囤貨早已不流行。自己雖然看好iphone X，但對囤貨很小心。

「與7差別不大，再等等iPhoneX」

iPhone 8開售當日，早上8點左右，記者看到，北京三里屯的蘋果直營店只有6人排隊，店外用於引導顧客排隊而設的柵欄也成了擺設。

不僅在北京，據報導，在南京、杭州iPhone 8開售時都遭遇類似尷尬。有網友留言：iPhone6以後，「四代同堂」一個模樣，根本沒換的慾望。

記者上周末走訪王府井店時，晚上8時許，一層店面內不乏前去體驗的顧客。有打算購買iPhone 8的消費者告訴記者，「不等iPhone X了，價格太貴。」不過，在「果粉」體驗完8系列后便離開了，「與7差別不大，再等等X。」而店內其他老款似乎更受歡迎，一位拿著新購買的iPhone 6的女士感嘆，「出來遛個彎就買了個手機，兒子說現在降價了買合適。」

關於iPhone 8系列的實際銷量，蘋果方面25日對記者表示，尚無統計。目前各大電商平台發佈的相關數據有限。京東方面對記者表示，在今年的iPhone 8預售中，京東平台的預約量為230萬台。

對比此前6系列開賣時，官網貨源幾乎在短時間內就被搶購一空的情形，8系列貨源顯得相對「充足」。淘寶一些店鋪已經打出「跌破官網價」的標語，「非常手機」店鋪內，金色款則低於官網價108元。

黃牛所售金色iPhone8比官方價低500

「我在中關村七八年了，iPhone開售第一天就跌破發行價的情況，今年是第一次。」在北京中關村做生意的黃衫（化名）告訴新京報記者，目前他所銷售的金色iPhone8價格比蘋果官方發行價已經低大約500元。「這幾天來問價的零零散散，只賣出兩台。」

「7年前，我眼睜睜地看著iPhone 4被賣到一萬多。iPhone6被賣到兩萬多。」對於iPhone發售當天就跌破發行價的現象，對於這位中關村「老江湖」看來是不可思議的。黃衫說，在iPhone6發售後的一周內，他的微信就沒有閑下來過，不斷有人在問價，他甚至編好了回復模版來回復「海量」的消息，一個微信號加滿了就用女朋友的微信號。來買手機的人更是排著隊加價搶購。

那個時候所有人手裡都拿著錢，就是找不到機器，每天能拿出10台的經銷商已經算是穩定的貨源了。「貨，意味著巨大的利潤，」黃衫告訴記者，在那個iPhone仍是搶手貨的時代，貨源是每一家經銷商的核心「機密」。

「iPhone8發售兩天，價格已經刷新了四次，金色一直在跌。」黃衫說，64G和256G內存的4.7英寸金色版iPhone8下跌幅度最為明顯，發售當天就跌破發行價，第二天已經比發行價低了將近500元，5.5英寸金色版也下跌了100元到200元不等，深空灰版本的價格則相對堅挺。

在iPhone8發售後，諸多目光投向了全球各蘋果零售商商店，諸如以「iPhone8發售首日無人排隊，黃牛賠慘了」的文章便遍布網路。對此，黃衫不以為然，因為銷售價格最終還是由他們自己來制定，所以肯定還是留有利潤空間的。「基本只是賺的多和少的區別。」

當然也不排除經銷商加價囤貨后跌價賠本的現象，但經銷商通常會通過評估新款iPhone的銷售量來判斷囤貨量，黃衫告訴記者，大部分經銷商並不看好iPhone8的銷量，「目前中關村沒有出現特別大量的囤貨。」

「黃牛的時代過去了。」黃衫調侃著說，隨著中國地區進入iPhone首發名單、產能相對充足、消費者日趨理性以及更多消費者開始接受分期消費等金融手段支付，正在改變消費者的購買習慣，「經銷商囤貨的行為正在失去意義。」

囤貨不再流行

「iPhone8被市場冷遇，其實早在預料之中。」資深「黃牛黨」楊丹（化名）一邊把玩著手機，一邊向記者介紹。

作為國內較早的一批「黃牛黨」，楊丹早在10多年前就做起手機銷售生意。2011年，他更是憑藉囤積銷售iPhone4S賺到第一桶金。

「當時一部4S手機在發售初期，通常能賺到兩三千元，甚至根據顏色、內存的不同，還能賺得更多。」楊丹印象深刻，4S上市之初，一部16g的白色手機，黃牛價格一度炒到8000元的行情。「當時官方售價僅為4000多元，我們對外的價格基本上就是翻倍賣。」

那段時間里，楊丹先後聯繫上自己多位身處海外各國的朋友，通過對方在當地下單搶購，再寄回國內轉手銷售的模式，在短短1個月內賣出一兩百部手機，進而獲利50多萬元。「當時市場很瘋狂。只要你有貨，根本不愁賣。」

巨大的市場熱度和暴利，讓楊丹拋棄了其他機型，將全部資金投入到蘋果手機銷售上。

記者調查時了解到，蘋果公司「飢餓銷售」營銷模式，以及早期中國大陸不是首發區域等條例，讓楊丹等黃牛從中賺得盆滿缽滿。

每一年蘋果推出新機型的前夕，楊丹為了能第一時間獲得更多貨源，除了和海外商家合作外，還大肆收購香港消費者的APPLE ID，以便於在官網貨源發佈時進行登錄搶購。「不管是收購ID的價格，還是從海外拿貨的價格，基本上都比正常售價高五六百元。但只要能迅速拿到手機，這些錢都無所謂。」

然而，漸漸地楊丹發現行情不對了。2016年9月，蘋果iPhone7系列上市，儘管發售初期全國各地蘋果專賣店門口仍排起長龍，但楊丹敏銳地發現到，包括蘋果官網、天貓等多個線上渠道的貨源提示欄中，不再如以往大多時間出現的「缺貨」以及「預定」，而是赫然顯示著「有貨」狀態。

這意味著蘋果手機貨源充足，消費者不再需要加價購買，能通過正常渠道獲得手機。更重要的是，大陸市場已成為蘋果手機首批發佈區域，消費者購買行貨不再需要漫長的等待。

「這是個信號，代表著不能再囤貨了，否則一不小心就將自己套了進去。」楊丹無奈地解釋道。

黃牛對囤iPhone X很小心

事實上，包括楊丹在內的多位黃牛黨以及手機商對iPhone8並不看好。

「就現在蘋果手機在市場能賣出多少，根本不用去觀察市場反響。」楊丹向記者介紹稱，「判斷一代蘋果手機賣得好與壞，主要因素就體現在2點：一是外觀是否有較大改變；二是蘋果銷售模式是否採取飢餓營銷。」

在楊丹看來，消費者對於蘋果的選擇，往往並不在於技術如何，更多的是外觀。「在前幾年，蘋果能引起消費者追捧的原因，在於它一代一個樣子。」

「現在蘋果的技術不像當年。在體驗差距甚微的情況下，消費者為了追求檔次，往往是通過外殼來決定是否購買。」在楊丹的印象中，蘋果自從iPhone6開始，外殼方面上並沒有太大變化。

「其實iPhone7 plus出來時，市場熱情就不如此前。畢竟除了雙攝像頭外，后殼和前兩代差別不大。」楊丹向記者介紹道，當初自己在得知iPhone8會繼續使用這一外殼時，同行就曾預判這一系列將不會被消費者所追捧。「對於消費者而言，樣子差不多，價格還貴了不少，誰會去買。」

事實上，楊丹還將iPhone8遇冷的原因歸納到了即將在11月上市的iPhone X上。「感覺8很尷尬，外觀和7沒差別，發佈時間又緊挨著X。」

在楊丹的計劃中，即將到來的iPhone X才是自己必須抓住的銷售節點。如今他正在緊張地聯繫著海外各地的商家和買手，計劃著等 X上市時能第一時間拿到貨。

「現在所有同行都盯著iPhone X。在前期價格肯定會炒到近2萬的天價。」楊丹向記者介紹稱，「這款手機無論是在全屏的外形還是10周年的噱頭上，都吸引著眾多資深顧客。」

更重要的是，如今行業眾所周知的是，iPhoneX數量有限，必然會引起消費者的哄搶。「感覺回到了幾年前蘋果的飢餓銷售模式，挑逗著果粉的神經。」

但楊丹對於是否囤積iPhone X異常小心。他擔心的是，過高的價格是否被普通消費者所接受。「iPhoneX的感覺是在走高端用戶路線。究竟有多少人願意拿出2、3萬元來購買，誰也說不清楚。」

黃衫也把更多的籌碼押在了iPhoneX上。「我認為iPhoneX發售前期肯定是供不應求的，價格也會飆高。」

iPhone X能否挽回頹勢？

有分析稱，iPhone8遇冷的原因是用戶都在等著iPhoneX。iPhoneX能挽救蘋果頹勢嗎？互聯網觀察家丁道師表示，iPhoneX的表現確實足夠「秒殺」iPhone8，但從目前信息來看iPhoneX更像一款實驗性的產品，而不是一款規模性的產品，銷量仍以iPhone8為主。

丁道師假設，蘋果的新iPhone的X最主要的意義還不是10的意思，而是當創新乏力之後，開創的全新系列，多一條腿走路，迎接全新的市場。「如果不出意外，未來若干年裡，蘋果將有iPhone X2、iPhone X3、iPhone X4等等產品。」

對於iPhone X的評價，根據記者採訪了解，在經銷商當中存在兩個極端。一方面，iPhone X的定價非常高，外觀又頗有爭議，再加上face ID目前沒有得到大家廣泛認同，所以有相當部分的經銷商並不看好。另一方面，也有一批經銷商看中了消費者的獵奇心態，在他們看來，消費者願意為蘋果的變化買單。

產業觀察家洪仕斌則認為，iPhoneX未必能夠挽救蘋果手機的頹勢，iPhoneX的人臉識別技術不是一個真正能解決用戶痛點的一個功能，也不是一個大的創新，只是個小的功能的迭代。加之目前蘋果手機的品牌定位，也是泯然眾人。「未來的蘋果應該要從功能創新快速嚮應用上創新邁進，才更有競爭力。」

新京報記者 覃澈 江波 楊礪 陳維城