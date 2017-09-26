董明珠首度回應舉牌海立股份稱有意接盤格力或將擴充產能

編者按：格力電器最近新聞不少，近日關於舉牌海立股份的新聞再次成為焦點。董明珠首度回應舉牌海立股份是有意接盤。今日，本報繼續聚焦格力電器最新動態，希望提供有益的價值參考。

■本報記者 賈 麗

對核心科技極為重視的董明珠，瞧上了海立股份自主研發的壓縮機技術。

針對舉牌海立股份，日前格力電器董事長董明珠首度回應稱，「我們自身有幾千萬（台）產能，這是遠遠不夠的，所以我們還要大量採購海立的壓縮機。在這過程中，我們也發現還有技術的東西，海立股份有這個想法，願意把這個股份出讓，那我覺得我們正好可以去接盤。」

她直言，格力與海立股份一直是合作關係。「我們過去一直是海立的一個大戶，一年用它的壓縮機有六七百萬台。」而如若能夠拿下海立的壓縮機技術，格力將能在新能源汽車的擴張道路上越走越遠。

董明珠不做虧本買賣

格力電器董事長董明珠對「造車」可謂執著，近年來頻頻出手，並伸向了新能源汽車產業鏈上下游。

一周前，格力電器舉牌了剛剛終止控股權轉讓計劃的海立股份，並表示不排除未來繼續增持的可能。此後，格力舉牌海立成為熱門話題。

實際，董明珠早就與海立股份控股股東就股權轉讓事項進行接觸，但由於對方條件過於苛刻未果。海立股份控股股東上海電氣最終終止了以公開徵集受讓方的方式協議轉讓所持海立股份的相關事宜。而如今，董明珠選擇舉牌方式，給海立股東一個「下馬威」。

董明珠為何對海立股份情有獨鍾？據悉，海立股份隸屬於上海國資委旗下，主要從事空調壓縮機及相關製冷設備的研發、生產和銷售，是國內壓縮機龍頭企業之一，目前在旋轉式壓縮機領域市佔率位列第三，僅次於美的旗下的美芝，以及格力旗下的凌達。

目前海立股份是國內規模最大的全封閉式製冷壓縮機電機專業供應商，尤其是新能源車用壓縮機佔據市場領先地位，此次舉牌又是董明珠「造車」執念「作祟」。

業界普遍認為，到2020年之前，新能源汽車的發展更多依靠各類補貼政策，之後更多依靠「雙積分」政策推動車企強制實施，而明確的傳統能源汽車禁售時間表保證了最終新能源汽車的全面推廣。而董明珠正是看中這一商機。

營銷專家洪仕斌認為：「格力舉牌海立，一方面覬覦其技術，另一方面是為其在新能源汽車壓縮機領域的擴張做支撐，董明珠不會做虧本買賣，海立的自主研發能力和核心技術均有極大價值。」

日前，董明珠對外表示，我們選擇了自主創新之路，逐漸在空調領域有了話語權。格力品牌支撐力就是創新能力和核心技術。而海立股份子公司海立新能源一直主要從事新能源汽車用電驅動一體式渦旋壓縮機等產品的研發和製造，擁有完全自主知識產權，產品處於全球行業的領先水平，其多年累積的人才和技術都是董明珠所看中的。

不排除繼續收購

近日，對於舉牌海立股份事宜，格力電器發佈的一份公告也有諸多玄機。

對於是否獲取海立股份的控制權，格力稱，目前沒有獲取海立股份控制權的計劃；而對於後續是否增持，格力並沒有直接回復，而是說未來12個月內不減持已持有的海立股份股票，未來12個月如果海立股份控股股東又有新的股權轉讓計劃，格力承諾參與。

此前格力電器曾被野蠻人敲門，而此次董明珠也不願充當「野蠻人」的角色。對於是否有意通過舉牌控股海立股份，格力回應：目前沒有獲取控股權的計劃。

不過，外界普遍認為，格力電器高調「入局」海立股份后，未來很可能將進一步增持。而目前董明珠已經緊盯海立股份，如若海立股份實控人謀求轉讓，格力必然會第一個「跳」出來。