共享單車企業

押金不能光收不退

■擇 遠

最近，酷騎單車被不斷爆出退押金難的問題。這不，筆者的一位朋友昨日就吐槽開了：說好的7個工作日退還押金，這都到第9個工作日了，還是停留在「銀行處理中，請耐心等待」。致電客服，客服人員表示「會馬上處理」，但一直沒見有任何動靜。再次撥打電話，就一直無法接通了。

不可否認的是，共享單車的推出，在解決出行的「最後一公里」問題上確實發揮了很大的作用。但與此相伴的是一系列問題不斷湧現，比如，亂停車、車輛損壞嚴重、被部分人佔為己有等。而最為關注的還是押金退還與去向問題。

8月2日，交通運輸部、工業和信息化部等10個部門聯合出台的《關於鼓勵和規範互聯網租賃自行車發展的指導意見》明確，企業對用戶收取押金、預付資金的，應嚴格區分企業自有資金和用戶押金、預付資金，在企業註冊地開立用戶押金、預付資金專用賬戶，實施專款專用，接受交通、金融等主管部門監管，防控用戶資金風險。意見同時明確，企業應建立完善用戶押金退還制度，加快實現「即租即押、即還即退」。

然而，有關共享單車押金退款難的消息還是時不時地出現在媒體上。甚至，還有企業被爆出「資金可能被抽走流向P2P」。

比如酷騎單車，相關工商信息顯示，其與北京眾牛投資管理有限公司、北京信誠時代投資管理有限公司（誠信貸）都有著密切聯繫，酷騎單車CEO高唯偉同時也是誠信貸CEO。

另外，此前有媒體報導稱，與酷騎單車關聯的P2P公司誠信貸，其前身已被工商列入異常經營名錄；另一家關聯的互金平台眾牛投資涉嫌違規銷售信託、資管等理財產品，實地探訪發現，該公司官網的辦公地址是一家堆滿雜物的「靈商快樂成長體驗營」。

共享單車的押金是一筆不小的資金。以酷騎單車為例，根據公司此前公佈的數據，截至今年8月份，該公司投放單車百萬余輛，累積註冊用戶超1000萬，每個用戶需支付298元押金，若註冊用戶均已充值支付押金，那麼涉及的押金總額近30億元。

筆者認為，不管是酷騎單車也好，其他共享單車企業也罷，在押金的管理上一定要規範。而為了廣大消費者的利益，做好押金的管理也非常有必要，絕不能把押金投放到一些高風險行業，進而出現資金難收回，導致押金難退的局面出現。同時，對共享單車的投資方而言，也要吸取資金挪用產生危機和風險的教訓，不能僅靠非主營業務來獲取盈利，更不能出現押金光收取難退還的情況。