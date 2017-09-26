從代工廠回到代工廠 HTC跌落凡間

證券時報記者 孟慶建

HTC（宏達電子）看著三星、華為、OPPO和vivo席捲世界的時候，一定會想起曾經那段以安卓為槍、比肩蘋果，把三星擠到牆角的日子。在安卓手機增速最快的近5年時間，HTC一再錯過機會，漠視周圍洶湧而過的變革浪潮，直到自己被時代潮流所吞噬。

9月21日，谷歌與HTC簽署了收購協議，協議的核心內容為谷歌11億美元收購參與打造Pixel手機的HTC團隊，以及獲得HTC知識產權授權（非排他性）。將核心資產剝離之後，HTC仍將繼續開發手機和VR（虛擬現實）業務，這對市值只有19億美元的HTC來說可能是足夠好的一個選擇。

擁有最大移動操作平台的谷歌在移動終端方面屢次嘗試，推出包括Google Glass（谷歌眼鏡）、VR眼鏡、Google Home智能音箱等終端產品。但收購HTC業務之後，谷歌移動終端的發展或許將聚焦到智能手機，谷歌橫掃天下棋手的「阿爾法狗」（AlphaGo）終於有用武之地。

從代工廠回到代工廠

從1997年到2017年，中間以2011年為拐點，HTC走出一條快速上升，又迅速下墜的拋物線。回首HTC的發家史，1997年成立的HTC是一家謙卑且上進的代工廠，直到2000年與康柏（已併入惠普）合作生產的搭載Windows CE系統的掌上電腦iPAQ，在千篇一律的代工企業中脫穎而出。

藉著微軟在移動時代的發力，抓住機會的HTC成為了Windows手機的頂級生產商，最高佔到微軟系統手機80%的份額。與微軟的合作，幫助HTC贏得了全球聲譽，HTC也以極低的代價將版圖擴張到全球。

2006年，HTC從手機代工廠轉型自主品牌。而在2005年，谷歌收購了安卓公司，繼續研發基於Linux並且適用移動設備的開源操作系統。HTC加入了谷歌主導的安卓聯盟，並於2008年聯合電信運營商T-Mobile推出了世界上第一款安卓手機T-Mobile G1。

跳上谷歌的大船，HTC開始了自己最為輝煌的一段時期。根據諮詢公司尼爾森的報告，HTC在2011年曾以21%的市場份額位居全球智能手機廠商第二名，僅次於佔據29%市場份額的蘋果公司。而在美國市場，2011年第三季度HTC市場佔有率超過了蘋果。2011年4月6日，HTC股價站上1200元新台幣整數關卡，市值暴增至逾335億美元，超越諾基亞與RIM，成為市值僅次蘋果的全球第二大手機廠商，到達歷史巔峰。

但此後，HTC的命運驟然逆轉。2011年下半年，作為安卓陣營代表的HTC被蘋果以專利侵權為名告上法庭，重點產品被美國實施進口禁令。這場官司被視為是HTC在歐美市場衰敗的轉折。但事實上，蘋果同時期也對三星Galaxy系列發起訴訟，HTC卻沒能像三星一樣再站起來。

沒有重新拾起輝煌，和HTC推出的產品不無關係。2012年HTC發佈旗艦產品One系列採用英偉達晶元出現諸多問題，慘敗於同年競品三星S3和蘋果iPhone 4S；2013年HTC效仿蘋果，孤注一擲只推出一款高端手機M7，主打概念400w像素攝像頭，但良品率出現問題，同樣不敵競品S4與iPhone 5。2014年，HTC推出M8，依然缺乏創新卻價格高冷，市場反應慘淡。

「HTC能做的，華為一樣能做出來，而且價格還便宜，大陸品牌的創新速度遠比HTC快。在高端市場，相比三星、蘋果，HTC在供應鏈能力上差距太大。市場策略上屢次失誤，在最重要的時間里錯失了大陸市場。」手機中國聯盟秘書長王艷輝分析。

2015年小米、華為、OPPO、vivo等品牌已經強勢崛起，牢牢佔領了中、低端市場，開始向高端市場發力，HTC駐守高價產品，卻始終沒有拿出能夠與蘋果、三星、華為競爭的產品。這一年，HTC旗艦手機M9大崩盤，公司同年8月宣布裁員。2016年，HTC開始將在上海的土地賣出，彌補業績的虧空。走到這一步，已經註定了HTC手機業務要出售。

IDC於9月20日最新發佈的世界智能手機市場排名，HTC的手機市場份額已經不足1%，僅為0.68%。業績上，HTC連續9個季度虧損。交易宣布前，母公司宏達國際市值僅為19億美元。風流總被雨打風吹去，核心資產賣給谷歌后，HTC將回歸OEM（代工生產）定位。20年時間，HTC轉了個大圈又兜回原地。

硬體試錯成本高昂

外面的世界早已風雲變幻時過境遷，有些企業還活在靜止的歷史里不肯醒來。有這樣境遇的還有諾基亞、摩托羅拉、黑莓等等。但是相比諾基亞和摩托羅拉在系統方向上押註失誤以致尾大不掉，在安卓時代擁有美妙開局的HTC，一把好牌也打成輸家，不禁讓人唏噓。

從近年失敗的大廠看，有一個規律就是硬體廠商居多，軟體公司春風得意少有失蹄，即便是錯過了移動時代的微軟，市值也在連續創新高。這與硬體公司高昂的試錯成本密不可分，三星S7爆炸事件估算損失了近170億美元，如果放在蘋果和三星之外任何一家硬體企業，可能都是滅頂之災。一款手機產品從立項到銷售跨度可能在一年以上，HTC、黑莓連續幾款產品失敗，投入成本巨大，以致難以回頭。

此外，純硬體產品的溢價在降低，互聯網時代用戶流量成為重要價值判斷標準，而用戶和流量多被軟體企業掌握，硬體公司「做嫁衣裳」。因為iOS系統的互聯網屬性，蘋果成為唯一通過封閉系統平台掌握用戶的手機公司，這也給蘋果帶來了更高的收入和談判權利。反觀諾基亞、HTC乃至今天的華為，投入巨大研發費用之後，對用戶掌控能力極弱，甚至於「零交互」，對軟體平台談判權利弱勢。

很多硬體企業似乎看到了這一點，開始重視對用戶的接觸。根據華為應用市場2016年度數據，當年用戶累計達到6億人，應用下載量達到450億次，全年累計分發應用450億。對巨大流量的開發，有望帶來更高的附加值。

谷歌的野心

手機相對PC，是演進的新一代計算平台，下一個計算平台是什麼呢？此前大多企業認為是VR，但現在包括蘋果、谷歌、華為都在聚焦人工智慧。挽救HTC的谷歌是人工智慧時代弄潮兒，無論是大數據分析還是人工智慧演算法都走在全球前列。谷歌旗下開放的安卓系統已是移動端最大操作系統。在今年3月初，安卓正式超越微軟Windows，成為用戶最活躍的操作系統。

但相比Windows和iOS系統為微軟和蘋果帶來的巨額收入，開放式的安卓並沒有給谷歌帶來直接收入，谷歌也試圖在移動操作平台上有所斬獲，去年曾幾次傳出谷歌欲重返中國市場，要求與中國手機企業就應用分成。

得益於對封閉系統的掌控力，蘋果公司還有重要的「蘋果稅」收入，所有廠商通過iOS軟體實現的內部消費和購買，都必須給蘋果公司提供三成的收入分成。上半年，蘋果收入分成高達50億美元，成為蘋果最重要的服務收入來源之一。如果谷歌能夠在安卓系統取得分成，其地位可比微軟。

從對Google Glass、VR眼鏡、AlphaGo（阿爾法狗）、Google Home智能音箱的投入上看，谷歌是在人工智慧領域布局長遠且願意不斷試錯的科技公司，但在手機外的移動終端所做研發並沒有取得可喜的成績，無論是眼鏡還是音響，都沒有顯示出成為下一個計算平台的實力。除了下棋，「阿爾法狗」毫無用武之地。收購HTC，谷歌或許將手機作為人工智慧下一個重要平台。

Pixel也是首款搭載谷歌助理（Google Assistant）的手機，意味著谷歌將人工智慧優勢實現在終端上。此外，Pixel還是首款支持谷歌Daydream計劃的智能手機。Daydream是谷歌打造的VR標準平台，可以理解為VR里的安卓。可見，谷歌對新一代智能手機寄予厚望。

在此次對HTC的收購中，谷歌並沒有把HTC手機業務、VR全部囊括其中，而是僅收編了原參與打造Pixel手機的HTC團隊成員及相關員工。Pixel是谷歌去年10月5日正式推出的系列手機，與Nexus系列手機利用代工模式，硬體生產能力全部交由硬體製造商處理的方式不同，谷歌加大了對Pixel手機的掌控，除了硬體代工由HTC完成，谷歌掌控了軟、硬體融合。

此前，谷歌在系統上始終堅持開放性，而Pixel手機體現了谷歌在策略上的改變，對HTC收購完成之後，谷歌將從只擁有一個完全開放的安卓平台，到擁有移動終端的軟體、硬體和人工智慧計算平台。

谷歌或許會效仿蘋果的iPhone，推出集成人工智慧能力的爆款手機。畢竟手機在短時間仍是最適合大量計算的移動終端，無論是VR還是人工智慧，短時間內手機都是核心環節。而且蘋果和華為已經開始在人工智慧方向上布局，谷歌更是不甘人後。