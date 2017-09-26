美國著名創投研究機構CB Insights近日發佈「全球獨角獸公司榜單」，共計214家企業上榜。前十名中，有6家為美國企業，其餘4家皆為中國企業，分別是滴滴出行、小米、陸金所和新美大。

「獨角獸」一詞源於風投界，指的是估值超過10億美元的創業公司。

中國「獨角獸」強勢上榜

據CB Insights數據顯示，中國是擁有「獨角獸」第二多的國家，僅次於美國。在上榜的214家企業中，中國佔據了55家。

滴滴出行以500億美元的估值奪得榜眼之位，小米以460億美元的估值榮登探花。陸金所作為一家金融資產交易公司被估值185億美元，位居第八。新美大（美團網與大眾點評網15年合併后的新名稱），估值為180億美元，排在第九位。此外，今日頭條、摩拜、OfO、蔚來汽車等公司今年新晉入圍。

在這份榜單中，電商領域誕生了最多的「獨角獸」公司，其次是互聯網軟體服務和金融科技（Fintech）領域。下圖為全球「獨角獸」公司行業與區域分布圖。

中美「獨角獸」佔據絕對優勢

2013年時，美國創業公司稱霸「獨角獸」榜單，非美國國家的公司加起來也只佔27%。

不過，近幾年美國之外的創業公司在迅速茁壯成長。2014年，非美國「獨角獸公司」在榜單中所佔比升至37%，2015年增長至53%，而在去年其佔比已經達到了58%。今年，非美國「獨角獸」在榜單上的佔比為57%。而據CB Insights統計，在今年新入圍的42家創業公司中，有24家都來自美國以外。

從CB Insights發佈的數據中可以看出，中美兩國的「獨角獸」佔比超過了80%，佔據絕對優勢，排在第三位的印度佔比只有約4%。

由德勤和投中信息此前聯合發佈的《中美獨角獸研究報告》稱，形成這種現象的原因主要與國家互聯網市場規模大小、基礎設施是否先進、產業結構是否完善以及互聯網人才數量這四大要素有關。

德勤預計，未來幾年中國將在企業服務、醫療、汽車、交通、消費者升級、物聯網等領域出現更多的「獨角獸」公司。

（實習生葛雨青對本文亦有貢獻）