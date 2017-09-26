索尼互動娛樂（上海）有限公司今日宣布，開啟第二波PlayStation國慶優惠促銷活動：9月25日起至10月8日，購買PlayStation VR基礎套裝或PlayStation VR精品套裝，即可獲贈《虛擬現實樂園》和《遙遠星際》兩款PlayStation VR精品遊戲大作；同時，PlayStation無線耳機組也將直降200元，限時優惠價999元，數量有限，欲購從速。

此次優惠活動將在PlayStation 天貓官方旗艦店、索尼中國直營店、索尼中國在線商城、索尼天貓官方旗艦店、京東自營PlayStation 官方旗艦店、PlayStation 天貓官方授權店(漢王數碼專營店、索貴數碼專營店)、PlayStation 京東官方授權店、PlayStation 官方授權店(詳細名單)、神州數碼、偉仕及德富通授權經銷商等渠道同時進行。

關於《虛擬現實樂園》：

《虛擬現實樂園》是四個專為PlayStation VR打造的各不相同的虛擬現實遊戲合輯。每個遊戲都以不同的方式為玩家展現出不可思議的虛擬現實世界，在這裏你將體驗到身臨其境的代入感與真實感，享受到難以置信的視覺效果和虛擬現實的神奇魅力。《虛擬現實樂園》將為你帶來只有在PlayStation VR才能體驗到的真正獨特的遊戲樂趣。

關於《遙遠星際》：

《遙遠星際》是一款引人入勝的VR太空冒險遊戲，主要場景為一個危機四伏的外太空星球。你扮演一名宇航員駕駛太空梭去迎接研究木星異常現像的科學家，卻遇到突然出現的空間破裂現象，你和那些科學家的研究站撞進了一個未知的外星世界之中。

為了找到同伴，你需要透過散落在星球各處的全息紀錄來與他們會合。最終你需要探索這個星球的秘密，與居住在這個星球上或外來的生物戰開激戰，闖出一條活路。

產品介紹：PlayStation無線耳機組產品

7.1虛擬環繞聲*：體驗通過3D音效技術所打造出的豐富、高精確定位的虛擬環繞聲；

3D音效：在精選PS4遊戲中，3D音效通過全方位（包括上方和下方）發出的環繞聲，提供令人驚艷的豐富音效體驗；

耳機組同伴應用程序**：在PlayStation Store下載免費應用程序，用開發商為遊戲製作的音頻模式來調整耳機組。

建議零售價：1,199元人民幣

*7.1虛擬環繞聲及音頻模式僅適用於PS4？主機。

**需要Sony Entertainment Network賬號及互聯網服務

***可能需要升級PS4？主機的系統軟體才能在主機上使用耳機組。耳機組支持多種移動設備、Windows電腦及Mac操作系統。