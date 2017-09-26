第五屆亞洲室內與武道運動會正在火熱進行中，其中中國電競代表團已經在23日順利抵達土庫曼首都阿什哈巴德，準備25日開始的亞室會電競項目比賽。

然而就在這時，記者發現在比賽還未開始的情況下，《星際爭霸2》項目已經進行到了決賽階段，兩名中國選手 iA 與 XiGua 包攬了冠亞軍。雖然本次由於KeSpa（韓國職業電子競技協會）的抗議退賽，在缺少韓國選手的情況下中國星際在亞洲一家獨大，iA 與 XiGua 的冠亞成績也未太讓人感到意外，但是與賽程時間不對稱的情況還是讓記者產生了疑惑。

國外遊戲媒體TL的賽況

官方的賽況，決賽時間甚至已經定在了28號的早上11點

那麼怎樣才能解開疑惑呢？最好的辦法當然是找到參賽選手，查爾星港記者馬上聯繫到了中國選手iA。而就在記者告知iA這一情況時，這位中國蟲王瞬間懵逼，他表示所有電競比賽都還未開始，最後還問道：「這是誰奶的？」。

事情到這已經明了，既然選手都未開始比賽那麼我們寧可相信這是官方的一次「超時空毒奶」，所以還請不知道什麼情況就被告知比賽已經打完的玩家安心。而在這次缺少韓國選手的情況下，兩位中國選手有非常大的機會在《星際爭霸2》項目中摘金奪銀，讓我們期待五星紅旗在線下電競運動會的賽場上冉冉升起！

截止記者發稿前，中國代表隊在榜單中位列第五

第五屆亞洲室內與武道運動會將於2017年9月17日，在土庫曼首都阿什哈巴德揭幕。本次亞室會電競項目由《爐石傳說》、《拳皇XIV》、《星際爭霸II》和《DOTA2》組成，中國隊派出了ROCK.Y、iA、Xigua、小孩、大口等眾多電競好手出戰為國爭光！