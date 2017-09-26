？ ？很多動畫中的主角設定剛開始時一般都很弱小，在經過重重磨難，或努力苦修之後逐漸強大，懲惡揚善，成為蓋世英雄。不過什麼都有例外，也有一部分主角一登場就有強到逆天的能力，本身就是外掛。雖然不符合一貫的套路，但是看著這樣的人直接暴打對手也是有種莫名的痛快感。今天就和大家來聊聊那些堪比外掛的主角們吧。

？ ？埼玉老師 《一拳超人》

？ ？說到出場就滿級，逆天殺BOSS的主角，不能不提的就是我們這位鍛煉到頭髮都掉光了的一拳超人埼玉老師。他的強大已經突破了開掛這個簡單的概念，任何敵人，埼玉老師認真起來，都能一拳秒殺。是的，任何敵人！

？ ？除了一拳秒殺的無敵設定外，埼玉老師還能一拳打爆超巨型隕石、一跳從月球跳回地球、拳風的衝擊吹散半個地球的雲層、完全無視任何物理打擊……等等，在漫畫連載至今，登場的反派已經越來越有朝龍珠級別戰鬥力靠攏的趨勢，埼玉老師依然能夠保持唯我獨尊，一擊克敵的BUG地位，說他是那個漫畫世界里的「神」也不為過啊。

？ ？而埼玉老師平凡的日常生活與他強大實力的反差也是一大萌點，他的畫風經常與那些猙獰帥氣的敵人完全不在同一個次元上，決戰時滿腦子想著今天超市在打折，由於太強了打架時經常也是應付了事完全不走心。最扯的是他這麼強的理由，僅僅是堅持每天跑步10公里，做100次仰卧起坐100次俯卧撐。

？ ？司波達也 《魔法科高校的劣等生》

？ ？說到動漫界的龍傲天型男主角，絕對不能不提這位近年來轟動二次元的司波大爺，呃不，司波達也。他符合了一切狂霸酷炫YY流男主角的定義，首先他相貌英俊，性格冷漠，只要看到他的女生都會喜歡上他。IQ超越200，不管是什麼陰謀都會被他看穿，不管是什麼難題都能輕鬆解答，究極的學霸，還有著世界第一的天才魔法技工師的身份。湯。

？ ？他被人稱為擁有神的左手，惡魔的右手的破壞神。此外，他雖然強的讓人髮指，但卻有獨特的裝X技巧，在魔法科高校里扮演一個劣等生，然後每次遇到敵人挑釁，再冷淡的使出實力，扮豬吃老虎贏來眾人的刮目相看。沒錯，司波達也無論是智商、體術、學習能力、血統、性格、相貌、單挑、群戰、MP值、戰績、後宮數量...全部都完美而無可挑剔，他就是新一代不容置疑的龍傲天。

？ ？夜神月 《死亡筆記》

？ ？夜神月，大名鼎鼎的卡密大人，他的完美自然不必多言。超級學霸，智商無敵，推理能力和洞察能力超強，每次考試成績都是全國第一，以滿分成績進入日本第一大學就讀。同時他還擁有超強的運動天賦，國中時曾經獲得日本全國網球比賽冠軍(越前龍馬哭了)，另外還有著堪比藍翔技校的黑客技能，可以黑進日本警察系統搜尋資料而不被發現。最後呢，他還有著一張明星般俊俏完美的臉龐，就連超人氣偶像彌海砂也被他迷得神魂顛倒。

？ ？而他在第一話就獲得了超強的開掛神器——「死亡筆記」讓他更加逆天，難怪他會想要成為新世界的神了，就各方面而言他的確擁有神靈般的素質與能力。總而言之，夜神月強大得已經不像正派人物，而他最後果然也從主角變成最大的反派。

？ ？雖然夜神月幾乎是完美的化身，但在那個世界里也不缺乏能與他競爭的天才少年，比如L、M和N，最後妄圖用死亡筆記的力量創造出新世界的夜神月還是敗北死亡了，儘管如此，這位與眾不同的邪道主角直到今天還擁有著眾多信徒。

？ ？梅利奧達斯 《七原罪》

？ ？雖然七原罪是一部傳統的熱血王道漫，講述劍與魔法世界的戰鬥故事。但是我們的主角七原罪團長「憤怒之罪」梅利奧達斯卻不是傳統的熱血王道主角，因為他從一開始就很強，而且強得令人髮指！初登場時的樣貌是個少年，但其實團長的年齡深不可測，在十年前就已經聲震王國。他可以用木棍劈山，徒手把幾公裡外飛來的標槍扔回去，擁有超強的回復能力，以及魔法全部反彈的BUG體格，隨便掰個手腕就能將巨大監獄粉碎，一個人就能毀滅一座城市。總而言之，梅利奧達斯從故事的最初開始，幾乎就是橫著走的主。

？ ？但他總是喜歡隱藏實力，遇強則強，遇弱則弱，所以劇情並不會因為他的無敵而失去看點，通常我們會一次次看著主角看起來要敗北了，然後他再一擊逆天的還擊回去。

？ ？殺老師 《暗殺教室》

？ ？殺老師號稱史上最強、速度最快的老師。每一卷單行本都是以它的形象為封面，殺老師不是主角誰是主角？

？ ？至於殺老師有多逆天，簡單列出他干過的幾件事情就足夠了：他把月球給炸穿過，還揚言要在一年後毀滅地球，因此地球上的各國首腦和殺手都想除掉他，但卻因為他超越凡人的恐怕力量而完全無法做到。殺老師擁有超強的恢復力、超越20倍音速的飛行和移動能力、超強攻擊力、動態視覺、反應神經、超級防禦力，且只有一種特殊物質製造的武器能夠傷到他，其他普通武器對他作用甚小。

？ ？江戶川柯南(工藤新一) 《名偵探柯南》

？ ？什麼？你覺得柯南還不算滿級男主角？那你聽我說說——首先他是一個富二代獨生子，老爸是有名的推理小說作家，老媽是前著名演員，還喜歡四處雲遊，留給他一個豪宅自己獃著，這樣的家境簡直是各種後宮漫的標配。此外，工藤新一智商超高，推理能力無敵，堪稱日本警察的救世主，無論什麼案件遇上他都能迎刃而解。再加上他長得帥，有個對他痴心不改的可愛女友毛利蘭，就算新一失蹤了二十年還是從未變心過。另外，他的運動天賦也沒得說，踢足球準星堪比專業運動員，可以用滑板追小汽車兼各種華麗的空翻動作，還在夏威夷職業技校和他老爸學過開船、開車、開直升機、開挖掘機、射擊等技術...除了唱歌五音不全外，簡直是各項技能滿值狀態。

？ ？就算他服下黑衣組織的不明藥物變成了小孩子，也依然充滿著別人沒有的桃花運，灰原哀、步美等人對他情有獨鍾。除此之外，柯南還有著凍結時間的技能，無論劇情里過了多少次聖誕節、暑假寒假什麼的永遠都是小學一年級的狀態。另外，他還擁有著恐怖的死神光環，除了他的親人朋友以外，所到之處屍橫遍野，寸草不生。面對這樣可怕的主角，你怕不怕？

？ ？法老王(武藤遊戲) 《遊戲王》

？ ？作為打牌類型漫畫的鼻祖，頂著一頭殺馬特髮型，擁有著反重力披風的王樣——另一個武藤遊戲有著無敵的遊戲能力和運氣。從武藤遊戲戴上千年積木的那一刻，當法老王從暗影中覺醒時，有著兩個人格的這位五角星頭少年就再也未嘗一敗，一路遇神殺神，遇鬼殺鬼。雖然過程每次都是驚心動魄，千難萬險，但每當最危險的時刻，遊戲都會施展出自動印牌，不好意思說錯了，是「神之一抽」的BUG技能，反敗為勝！

？ ？在漫畫中，王樣除了有一次因為海馬瀨人想要跳樓自殺而自動認輸外，就再也沒有敗北過了。最後一戰，王樣輸給了武藤遊戲而回歸到三千年前的古埃及中……不過那也是自己輸給自己，不算什麼事。總而言之，看《遊戲王》就是看著滿級的主角一路酷炫的虐殺敵人，包括後來幾作的《遊戲王GX》和《遊戲王5DS》都良好的傳承了這一點……什麼升級，玩蛋去吧，老子有神一般的抽牌運氣！

？ ？唯一的例外是《遊戲王ZEXAL》的主角九十九游馬，遊戲王主角系列里唯一的一個笨蛋，但是後來也覺醒了開掛之魂。

？ ？緋村劍心 《浪客劍心》

？ ？比兵長還要矮的身高，比女性還要秀美的臉龐，這樣一個身體瘦小的劍士體內卻蘊藏著強大的能量，支撐著他一次又一次的戰勝各種敵人。

？ ？在過去，緋村劍心被人稱為「千人斬」的「拔刀齋」，是幕末時期戰場上冷酷的殺手，但後來順應著時代變遷，他逐漸變得溫順善良，也立下決心不再殺人，就連武器都改用逆刃刀。但即使如此，來自過去的陰影依然一直纏繞著他，於是他只有再次為了保護心愛之人而拔刀，身為飛天御劍流傳人的他使用天翔龍之閃等劍道奧義打遍天下無敵手，因為從一開始，他就擁有著超越常人的實力。

？ ？和梅利奧達斯等人類似，劍心其實也有修鍊升級的過程，只是作者刻意隱去，將這部分的劇情化作過去的回憶，因此我們才會覺得他們一出場就是滿級狀態。