今天是2017東京電玩展（Tokyo GameShow，簡稱TGS）首個公眾開放日，就在場館現場的惠普OMEN舞台，一場別開生面《彩虹六號：圍攻》中日表演賽正式打響！經過了4小時的激烈火拚，來自中國的《彩虹六號：圍攻》戰隊他Gaming在與日本最強戰隊Father』s Back（父の背中）的客場對陣中表現優異，最終以總比分3：0的絕對優勢，提前取得了本次表演賽的冠軍。

本次比賽在惠普OMEN舞台打響，現場也吸引了不少前來觀展的玩家駐足觀看，場面異常熱烈。同時，育碧中國也對比賽實況進行了線上轉播，在線觀看的玩家觀眾們也是熱情高漲，

雖然他Gaming戰隊的正式隊員Cafe因個人原因缺席了本次比賽，臨時加入戰隊的澳洲華人Lusty同樣表現出色。面對日本強隊Father』s Back，擅長進攻的中國戰隊他Gaming發揮穩定，率先拿下前兩局。而在最後一局的比賽中，局勢也陷入了膠著階段。最後，中國戰隊他Gaming也不負眾望，以5：4的小幅優勢拿下了最終決勝局的勝利。

由於他Gaming戰隊提前獲得了本次表演賽的勝利，官方也在隨後增設了一場於最新地圖「主題公園」進行對抗表演，兩隊均展現出了精湛的技術，為所有的觀眾帶來了一場真正的「表演」。值得一提的是，他Gaming戰隊的Rookie更是在第一回合的比賽中，上演了1V5反殺的精彩操作！

「主題公園」是最新賽季「血蘭花行動」中的全新內容，同時推出的還有3名全新特勤幹員，分別是來自香港飛虎隊（SDU）的成員Ying，Lesion以及來自波蘭的GROM反恐組織的Ela。

在此，讓我們再次祝賀他Gaming戰隊取得了比賽的勝利，也希望他們能夠在《彩虹六號：圍攻》未來的電競賽事中取得更優異的成績。

《彩虹六號：圍攻》簡體中文版現已登陸Xbox One、PS4以及PC平台。