近日，育碧宣布任天堂將於2018年1月18日在日本以及韓國地區正式推出《馬力歐+瘋狂兔子：王國之戰》。遊戲由育碧與任天堂合作研發，也是目前最受歡迎的主機Switch平台上銷量第一的第三方遊戲。

「我們很高興看到歐洲玩家都非常享受馬力歐和瘋狂兔子這種意想不到的組合，還有為任天堂Switch所設計的遊戲特色，」任天堂歐洲區總裁Satoru Shibata說道。「我們希望在日本以及韓國地區的玩家也能夠在明年的一月份享受到這份同樣的樂趣。」

任天堂的人氣角色和名氣漸漲的瘋狂兔子品牌也促使遊戲成為了廣大Switch玩家們首選的第三方遊戲之一。以瘋狂兔子為例，該系列的TV短片已經在110個國家播放，並且在中國單個地區目前的播放量就已經超過了10億。

「此次任天堂決定在日韓地區推出《馬力歐+瘋狂兔子：王國之戰》也表明了他們對於瘋狂兔子品牌以及這款遊戲品質的欣賞，同時他們也比任何人都了解這款遊戲在市場上的預期，」育碧EMEA地區執行總監Alain Corre表示。「在遊戲的整個研發過程中，任天堂都是非常了不起的合作夥伴。而現在，也是多虧了他們，日本的Switch玩家們也將加入到全球百萬玩家中來，共同體驗這款與眾不同的遊戲。」

《馬力歐+瘋狂兔子：王國之戰》由育碧米蘭及巴黎工作室研發。遊戲將馬力歐、桃花公主、耀西以及路易吉等標誌性的任天堂角色與育碧旗下廣受喜愛的搞怪瘋兔相結合，在橫跨分裂失序的蘑菇王國的旅程中融入了戰鬥、解謎以及探索。在這場戰役中，玩家將從8位風格迥異的角色中挑選3名英雄組成自己的小隊，每一個角色都有著獨特的個性和技能，每一個不同的小隊組合都將呈現出截然不同的戰鬥玩法。善用戰術視角以及收集多達250件對應角色的獨特武器，玩家將有多種方式來取得戰鬥的勝利。

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