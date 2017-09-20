新華社北京９月２０日電？ （國際觀察）疏遠西方 回歸中東——土耳其外交戰略初顯成效

新華社記者邵傑

土耳其武裝部隊總參謀部１８日宣布，土耳其軍隊當天起在緊鄰伊拉克的邊境地區開展軍事演習。此舉被解讀為土耳其針對即將到來的伊拉克庫爾德自治區獨立公投的應對舉措。土耳其總統埃爾多安日前再次明確表示，反對伊拉克庫爾德自治區舉行獨立公投。

近一段時間，圍繞伊拉克庫爾德自治區獨立公投、在敘利亞設立衝突降級區和卡達斷交危機等問題，土耳其所扮演的角色越來越受到關注。分析人士指出，埃爾多安推行的「回歸中東」政策正在改變以往四處碰壁的狀況，或將迎來轉機。

開局不利

埃爾多安領導的土耳其正義與發展黨（正發黨）２００２年首次實現單獨執政，結束了土耳其自１９８７年以來多黨聯合執政的局面，也為埃爾多安逐步落實其政治規劃和勃勃雄心創造了條件。

土耳其在正發黨領導下，調整國家定位，重新界定國家利益，逐漸確立了後來被稱為「新土耳其」的國家發展戰略。外交方面，土耳其希望利用其伊斯蘭國家屬性和作為亞歐橋樑的地理優越性，在繼續爭取加入歐盟的同時，主動參與斡旋中東衝突，維護地區和平，努力成為國際政治的「積極貢獻者」。

然而，土耳其外交「新政」推行並不順利。由於歷史恩怨，土耳其長期「親西方，遠中東」，在短期內很難獲得其他中東國家信任。正發黨在巴以問題上一邊倒地支持巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），不僅沒有贏得阿拉伯國家好感，還得罪了以色列。

２０１１年以來，中東形勢發生巨變，伊拉克、敘利亞、葉門、利比亞陷入內戰，特別是土耳其的兩個鄰國伊拉克和敘利亞的內戰對土國家安全構成嚴重威脅。土耳其還因為敘利亞問題一度得罪俄羅斯，又因為去年「７·１５」未遂政變后的肅清行動和修改憲法等惹惱了西方國家。

與此同時，分佈在土耳其、伊朗、伊拉克和敘利亞四國的庫爾德人尋求獨立的意願更加強烈，土耳其國內也頻發恐怖襲擊。所有這一切使土政府一度內外交困。

積極外交

地區形勢突變對土耳其繼續推進「回歸中東」戰略既是挑戰，也是機遇。中東原有秩序在這一過程中趨於瓦解，各國關係也隨之重新分化組合。為維護本國利益和實現戰略目標，土耳其更加積極地展開外交活動，隨著形勢發展一再調整應對策略。

在敘利亞問題上，土耳其曾經強烈主張敘利亞總統巴沙爾·阿薩德必須下台，積極支持敘利亞反對派。然而，在敘利亞政府軍漸漸佔據上風、反對派勢頭江河日下的情況下，土耳其又改變立場，積极參與俄羅斯主導的阿斯塔納談判進程，並於近日與俄羅斯、伊朗達成了在敘利亞境內設立４個「衝突降級區」的協議。

庫爾德問題長期困擾土耳其。土境內有近２０００萬庫爾德人，約佔中東地區庫爾德人總數的一半。隨著伊拉克、敘利亞境內庫爾德人勢力不斷壯大，特別是伊拉克北部庫爾德自治區即將在９月２５日舉行獨立公投，中東相關各國開始攜手共同應對這個問題。

據報導，埃爾多安計劃於本周在紐約同伊拉克總理阿巴迪舉行會晤，專門討論庫爾德問題。今年８月初，伊朗總參謀長巴蓋里同土耳其總參謀長阿卡爾在土耳其首都安卡拉舉行會談，商定將展開聯合軍事行動打擊伊拉克北部的庫爾德武裝。

在沙烏地阿拉伯等國７月初宣布與卡達斷交后，土耳其也積極扮演調解人角色。埃爾多安７月下旬親自出馬，訪問了卡達、沙特和科威特。土耳其還向卡達提供物資和道義支持，並向卡達增派軍隊。本月１４日，卡達埃米爾塔米姆訪問安卡拉並與埃爾多安舉行會談。

更加務實

土耳其積極介入中東事務，希望在這個地區發揮更大作用。一些西方媒體甚至推測，土耳其希望以中東為依託實現其偉大復興的雄心壯志。

不可否認，中東其他國家因為歷史原因對土耳其的意圖存在疑慮和戒心。而土耳其過去長期奉行的「全面西化」政策，也讓中東各國擔心土耳其會再次倒向西方懷抱。

另一方面，其他一些中東國家也在積極謀求成為地區領頭羊，這使得土耳其、伊朗和沙特三國之間關係複雜。其中，伊朗和沙特關係最為緊張，雙方針鋒相對，互不相讓，而土耳其與另外兩國的關係相對緩和。再加上土耳其經濟水平和軍事實力相對較強，因此它在中東地緣政治較量中佔有一定優勢。

顯然，土耳其深知其推行「回歸中東」政策的優勢與障礙，近年來在外交上日益務實。雖然沙特希望把土耳其排擠出海灣地區，向卡達提出了關閉土耳其在卡軍事基地和禁止土耳其在卡駐軍的要求，但土耳其並沒有同沙特翻臉，而是努力避免兩國關係出現倒退。在敘利亞和巴勒斯坦問題上，土耳其也都採取了務實做法，根據形勢變化及時調整立場。

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