新華社北京９月２０日電（米垚 齊中熙）由中國人口福利基金會、中國老年保健協會老年痴獃及相關疾病專業委員會共同舉辦的「阿爾茨海默病關愛活動」日前正式啟動。活動旨在喚起全社會對中老年人健康的關注，共同構建覆蓋全國的阿爾茨海默病宣教及診療體系。

中國人民解放軍總醫院解恆革教授在啟動會上介紹，阿爾茨海默病是一種逐漸進展的神經系統退行性疾病，是老年人致死致殘的主要原因之一，給家庭和社會帶來了沉重的負擔。只有少數阿爾茨海默病患者接受過規範診斷，相當比例的患者被誤認為是自然老化現象而錯過了最佳治療時間，專業醫療照護資源覆蓋率明顯不足。

解恆革指出，構建全面覆蓋的多層診療體系和推廣新型醫療照護模式是阿爾茨海默病患者預防、治療、護理需求的首要途徑。以家庭為主的養老模式在一定程度上掩蓋了國內阿爾茨海默病的嚴重性，病患無法在第一時間得到有效的診治造成失智失能等不可逆轉的後果；以社區為核心的分級診療機制可有效解決這一問題，應呼籲民眾廣泛參與。