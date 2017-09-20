花旗升港鐵目標價至54元 評級買入北京新浪網 (2017-09-20 18:00)
花旗升港鐵（00066.HK）目標價至54元 評級『買入』
花旗發表報告指，新地（00016.HK） -1.300 （-0.969%） 沽空 $2.07千萬； 比率 5.184% 昨日（19日）公佈旗下『日出康城』第4期A項目『晉海』首批208個單位的價單。『晉海』為港鐵（00066.HK） -0.150 （-0.326%） 沽空 $2.48千萬； 比率 16.899% 兩年來首個可從利潤中賺取一定百分比，而非作為發展代理的項目。
首批單位開售尺價介乎13，961元至17，266元，扣除所有發展商提供的折扣，平均尺價為12，788元，較『日出康城』首三期的二手均價高出約15%。
該行表示，『晉海』首批推售多是樓層及景觀較遜色的單位，相信隨後推出的單位平均售價更高。基於首批價單，該行對整個『日出康城』第4期項目單位平均尺價達1.5萬元的假設更有信心。
花旗重申對港鐵的『買入』評級，目標價由原來的53元升至54元，相信該集團在短至中期在本港土地市場的議價能力仍高，因土地供應優質，港鐵可繼續從其土地招標中獲利更多。（ek/u）（報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2017-09-20 16：25。）
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【櫻之舞】台灣製造:無框畫95*65cm系列-精緻區SA-B-3CD279
- 石頭記 緬甸玉10mm貔貅手鍊-鴻運當頭
- B&G 二用包 義大利牛皮葛麗絲優雅系列設計(蜜桃粉)
- 【TENDAYS】柔織舒壓樂活墊(加贈愛心枕)
- 【Yuanli願麗】早安立體緊顏精萃30ml+奇蹟肌底保濕修護霜50
- 【櫻之舞】台灣製造:無框畫95*65cm系列Z-B-SO66
- 日本Traveler Station 19.5吋360度靜音輪PC拉鍊行李箱-油畫
- 【櫻之舞】台灣製造:無框畫95*65cm系列Z-B-075
- 香港omysky 情熱/墬愛 美陰後庭倒模訓練自慰杯-(4入組)
- APPLE iPhone 6 plus/6s plus(5.5)硬殼式側翻編織 客製化皮
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多