花旗升港鐵（00066.HK）目標價至54元 評級『買入』

花旗發表報告指，新地（00016.HK） -1.300 （-0.969%） 沽空 $2.07千萬； 比率 5.184% 昨日（19日）公佈旗下『日出康城』第4期A項目『晉海』首批208個單位的價單。『晉海』為港鐵（00066.HK） -0.150 （-0.326%） 沽空 $2.48千萬； 比率 16.899% 兩年來首個可從利潤中賺取一定百分比，而非作為發展代理的項目。

首批單位開售尺價介乎13，961元至17，266元，扣除所有發展商提供的折扣，平均尺價為12，788元，較『日出康城』首三期的二手均價高出約15%。

該行表示，『晉海』首批推售多是樓層及景觀較遜色的單位，相信隨後推出的單位平均售價更高。基於首批價單，該行對整個『日出康城』第4期項目單位平均尺價達1.5萬元的假設更有信心。

花旗重申對港鐵的『買入』評級，目標價由原來的53元升至54元，相信該集團在短至中期在本港土地市場的議價能力仍高，因土地供應優質，港鐵可繼續從其土地招標中獲利更多。（ek/u）（報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2017-09-20 16：25。）