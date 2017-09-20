天鴿互動(01980-HK)耗資逾200萬元回購36萬股北京新浪網 (2017-09-20 18:02)
天鴿互動(01980-HK)周三晚間公佈，公司於2017年9月19日購回但尚未註銷股份36萬股，占已發行股份數目的0.02761%，每股回購價介乎5.54港元-5.56港元，耗資逾200萬元。
(責任編輯：finet)
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